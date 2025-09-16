IR A
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Una comedia fresca, con un reparto de lujo y escenarios encantadores, se convirtió en un fenómeno global y en lo más visto de la N roja.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: la narrativa combina humor, romance, malentendidos culturales y momentos emotivos, explorando la idea de que el amor puede aparecer en los lugares más improbables. ¿Cuál es?.

La producción captó rápidamente la atención del público en la n roja en varios países y fue elegida como la propuesta más vista recientemente. Su atractivo está en la premisa: un juego con expectativas vs realidad, romance con toque de humor, situaciones incómodas que generan simpatía, y ese contraste cultural entre lo glamuroso que el protagonista imagina y lo rural o sencillo que termina viviendo.

A su vez, el guion fue dirigido por Janeen Damian, escrito por Nicole Henrich, se estrenó el 12 de septiembre de 2025 y tiene una duración aproximada de105-107 minutos. En cuanto al rodaje, aunque la historia se ambienta en París, Texas, la filmación se hizo principalmente en Columbia Británica, Canadá (Gran Vancouver, Agassiz, etc.).

EL OTRO PARIS

Sinopsis de El otro París, la comedia romántica más vista de Netflix

El otro París es una comedia romántica de Netflix que gira en torno a Dawn (Miranda Cosgrove). Dawn cree que ha sido aceptada para participar en un reality show de citas en París, Francia, con todo lo romántico que uno espera: cena bajo la Torre Eiffel, paseos por el Sena, y la magia típica del amor tipo postal. Pero las cosas se tuercen cuando descubre que el reality no está en la capital francesa, sino en París, Texas. Dawn quiere irse inmediatamente, pero un giro inesperado sucede cuando comienza a sentir una conexión con Trey McAllen (Pierson Fodé), el soltero protagonista del programa.

Tráiler de El otro París

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El otro París

El elenco principal incluye varios nombres conocidos:

  Miranda Cosgrove como Dawn
  Pierson Fodé como Trey McAllen
  Frances Fisher
  Yvonne Orji
  Madison Pettis
  Madeleine Arthur
  Torrance Coombs
  Christin Park
  Emilija Baranac
  Hannah Stocking

Y otros secundarios que aportan al tono cómico, romántico y a los distintos choques culturales que aparecen en la película.

