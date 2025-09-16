Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

El exparticipante de Gran Hermano continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, luego del accidente que sufrió con la moto. “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, describieron.

A cuatro días del accidente, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno y se emitió un nuevo parte médico de parte del Ministerio de Salud de la Nación: “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

“El paciente se encuentra bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado”, indica el documento.

Mientras Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno , cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Daniela Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado ".

En esta situación, Camila Deniz reiteró el pedido a los seguidores de Medina: "Lo único que pedimos es cadena de oración. Creemos mucho en Dios. Es una situación bastante dura para todos. Necesitamos donadores de sangre".

En tal sentido, se refirió a la salud de su hermano. "No tenemos información sobre la evaluación de la fractura de las costillas. Mi sobrina lo debe extrañar y pedimos muchas oraciones", expresó.

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago Medina, quien sufrió un brutal accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva y con su familia con pedidos de oración para que consiga superar este problema.

En diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis comenzó por expresar: "Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo". Con esto último, llenó de incertidumbre a los seguidores de Thiago en redes sociales, ya que fue una declaración que dejó expectantes a todos por conocer más detalles.

Por otro lado, insistió con lo mismo que dijo días atrás: "Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán". Así, la ex-Gran Hermano enfatizó en que los médicos no pueden hacer mucho más de lo realizado hasta el momento.