Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

El exparticipante de Gran Hermano continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, luego del accidente que sufrió con la moto. “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, describieron.

Nuevo parte médico de Thiago Medina.

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

“El paciente se encuentra bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado”, indica el documento.

En esta situación, Camila Deniz reiteró el pedido a los seguidores de Medina: "Lo único que pedimos es cadena de oración. Creemos mucho en Dios. Es una situación bastante dura para todos. Necesitamos donadores de sangre".

En tal sentido, se refirió a la salud de su hermano. "No tenemos información sobre la evaluación de la fractura de las costillas. Mi sobrina lo debe extrañar y pedimos muchas oraciones", expresó.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago Medina, quien sufrió un brutal accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva y con su familia con pedidos de oración para que consiga superar este problema.

En diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis comenzó por expresar: "Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo". Con esto último, llenó de incertidumbre a los seguidores de Thiago en redes sociales, ya que fue una declaración que dejó expectantes a todos por conocer más detalles.

Por otro lado, insistió con lo mismo que dijo días atrás: "Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán". Así, la ex-Gran Hermano enfatizó en que los médicos no pueden hacer mucho más de lo realizado hasta el momento.

