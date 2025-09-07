C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses Los argentinos volvieron a elegir a la señal de noticias para seguir el minuto a minuto del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires.







C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses. C5N

C5N se convirtió en el canal de noticias más visto de la Argentina con la cobertura de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires celebradas este domingo, una vez que cerraron los comicios y comenzaron a conocerse los resultados, con picos de rating que llegaron a 8,0%.

Los picos de audiencia también se vieron reflejados en el canal de YouTube, donde la transmisión en vivo tuvo más de 135.000 usuarios en simultáneo.

Con un enorme despliegue periodístico y técnico, la cobertura marcó altos niveles de audiencia siguiendo una jornada en la que los bonaerenses fueron a las urnas para elegir diputados y senadores.

En el prime time, el momento más caliente de la jornada, cuando se empezaron a conocer los primeros resultados que marcaron el triunfo de Fuerza Patria, C5N estuvo por encima de TN, A24, LN+ y Crónica en el rating de la TV argentina, con números que llegaron a cuadruplicar a algunos de sus competidores.

Rating C5N elecciones legislativas bonaerenses