IR A
IR A

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

La estrella de Butch Cassidy y Todos los hombres del presidente falleció a los 89 años. Galán, activista e impulsor de las películas independientes, fue cofundador del Festival de Cine de Sundance.

Redford murió en su casa de Utah

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

RTVE.com

El legendario actor, director y productor estadounidense Robert Redford murió este martes a los 89 años en su casa de Utah, según confirmó su representante. El comunicado oficial, reproducido por The New York Times, indicó que falleció mientras dormía pero no precisó las causas.

Charlie Kirk tenía 31 años.
Te puede interesar:

Cuándo y dónde será el funeral de Charlie Kirk: Trump confirmó que asistirá

Redford, un ícono de Hollywood de las últimas décadas, nació en 1936 en Santa Mónica, California, y estudió actuación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Empezó su carrera con pequeños papeles en cine, televisión y teatro, y en 1962 fue nominado al Emmy como mejor actor de reparto por La voz de Charlie Pont.

A partir de allí, su carrera fue en ascenso: en 1963 consiguió el protagónico en Descalzos por el parque, la exitosa obra de Broadway de Neil Simon, y en 1965 se destacó en Hollywood gracias a su papel en Inside Daisy Clover, donde interpretó a una estrella de cine bisexual, que le valió una nominación a los Golden Globes.

En 1969 consolidó su fama con Butch Cassidy and the Sundance Kid, película nominada a siete premios Oscar, a la que siguieron varios éxitos durante la década de 1970: Jeremiah Johnson (1972), El golpe (1973), El gran Gatsby (1974), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976), entre otros.

Robert Redford
Redford salt&oacute; a la fama en las d&eacute;cadas de 1960 y 1970.

Redford saltó a la fama en las décadas de 1960 y 1970.

A fines de los '70 hizo una pausa en su carrera como actor y ganó el Oscar a mejor director por el drama Ordinary People. Durante los años siguientes, alternó ambos trabajos y se lució en Memorias de África (1985), Propuesta Indecente (1993) y El señor de los caballos (1998).

Fue uno de los cofundadores del Festival de Cine de Sundance, una de las plataformas más importantes para promover e impulsar las producciones independientes, pero no dejó de actuar en grandes "tanques": en 2014 se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y apareció en Capitán América y el Soldado del Invierno.

Poco después anunció que se retiraba de la actuación. Su último papel fue en 2018 en El viejo y la pistola, dirigida por David Lowery. Fue distinguido con un Oscar honorífico (2002), un León de Oro a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia (2017) y un César honorífico (2019). Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor (2010) y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad (2016).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Video: así fue el ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana donde murieron tres tripulantes.

Video: así fue el ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana donde murieron tres tripulantes

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Trump y advirtió que se rompió la relación entre Venezuela y Estados Unidos

Tyler Robinson fue detenido acusado del asesinato de Charlie Kirk.

Revelaron una macabra advertencia del presunto asesino de Charlie Kirk: "Tengo la oportunidad y la voy a aprovechar"

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula destacó la condena a Bolsonaro y cruzó a Trump: "No fue una caza de brujas"

Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Kirk murió el miércoles tras recibir un disparo en la garganta.

La última persona en debatir con Charlie Kirk reveló cómo fue el momento exacto de su asesinato

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 24 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 34 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 45 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 52 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 1 hora