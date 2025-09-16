Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

La estrella de Butch Cassidy y Todos los hombres del presidente falleció a los 89 años. Galán, activista e impulsor de las películas independientes, fue cofundador del Festival de Cine de Sundance.

El legendario actor, director y productor estadounidense Robert Redford murió este martes a los 89 años en su casa de Utah, según confirmó su representante. El comunicado oficial, reproducido por The New York Times, indicó que falleció mientras dormía pero no precisó las causas.

Redford, un ícono de Hollywood de las últimas décadas, nació en 1936 en Santa Mónica, California, y estudió actuación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Empezó su carrera con pequeños papeles en cine, televisión y teatro, y en 1962 fue nominado al Emmy como mejor actor de reparto por La voz de Charlie Pont.

A partir de allí, su carrera fue en ascenso: en 1963 consiguió el protagónico en Descalzos por el parque, la exitosa obra de Broadway de Neil Simon, y en 1965 se destacó en Hollywood gracias a su papel en Inside Daisy Clover, donde interpretó a una estrella de cine bisexual, que le valió una nominación a los Golden Globes.

En 1969 consolidó su fama con Butch Cassidy and the Sundance Kid, película nominada a siete premios Oscar, a la que siguieron varios éxitos durante la década de 1970: Jeremiah Johnson (1972), El golpe (1973), El gran Gatsby (1974), Los tres días del cóndor (1975) y Todos los hombres del presidente (1976), entre otros.

A fines de los '70 hizo una pausa en su carrera como actor y ganó el Oscar a mejor director por el drama Ordinary People. Durante los años siguientes, alternó ambos trabajos y se lució en Memorias de África (1985), Propuesta Indecente (1993) y El señor de los caballos (1998).

Fue uno de los cofundadores del Festival de Cine de Sundance, una de las plataformas más importantes para promover e impulsar las producciones independientes, pero no dejó de actuar en grandes "tanques": en 2014 se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y apareció en Capitán América y el Soldado del Invierno.

Poco después anunció que se retiraba de la actuación. Su último papel fue en 2018 en El viejo y la pistola, dirigida por David Lowery. Fue distinguido con un Oscar honorífico (2002), un León de Oro a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia (2017) y un César honorífico (2019). Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor (2010) y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad (2016).