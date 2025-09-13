Miguel "Tití" Fernández, tras las elecciones bonaerenses: "La gente no caga en un balde y votó por obras" El reconocido periodista deportivo fue el invitado estelar de Televisión Registrada y se refirió al contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses: "No podés tener simpatía por el Presidente que tenemos", expresó. Por







El periodista de 74 años visitó los estudios de C5N.

El reconocido periodista deportivo, Miguel "Tití" Fernández, fue el invitado estrella de una nueva edición de TVR, en los estudios de C5N, y brindó sus sensaciones tras la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses legislativas que le produjo un cimbronazo político y económico al Gobierno: "La gente votó obras, no caga en un balde en Provincia", expresó.

El reconocido periodista fue el invitado de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, y contó su parecer sobre el resultado de los últimos comicios: "La gente de la provincia de Buenos Aires sabe lo que se hace en la Provincia. Yo no soy hincha de nadie, pero no podés tener simpatía por el Presidente que tenemos. La gente votó obras, no caga en un balde en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, debe haber algunos lugares, algunas villas de emergencia, algunos lugares donde la gente no tenga ni siquiera un pozo ciego donde hacer sus necesidades".

Además, añadió: "En la Provincia, se hicieron 180 obras hidráulicas, 120 obras en rutas, se compraron 800 patrulleros, se entregaron 1.700 viviendas, 98 ambulancias y se terminaron 80 escuelas. La gente de PBA esto lo ve, por más que le quieran contar otra cosa".

En cuanto al relato económico de la gestión libertaria, Tití Fernández lo desarmó con datos duros de su propia realidad diaria: "El señor Presidente dijo que se está ganando muchísima más plata en dólares, ¿no es cierto? En diciembre del 2023, mi señora Norita y yo, pagamos de obra social $249.398, que eran el equivalente a u$s252. Este mes yo pagué $1.023.746, equivalente a u$s73. O sea, que pagué un 500% más de cuota y un 200% más en dólares. Dejáte de joder".