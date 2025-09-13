14 de septiembre de 2025 Inicio
Miguel "Tití" Fernández, tras las elecciones bonaerenses: "La gente no caga en un balde y votó por obras"

El reconocido periodista deportivo fue el invitado estelar de Televisión Registrada y se refirió al contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses: "No podés tener simpatía por el Presidente que tenemos", expresó.

Por

El periodista de 74 años visitó los estudios de C5N.

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.
El reconocido periodista fue el invitado de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, y contó su parecer sobre el resultado de los últimos comicios: "La gente de la provincia de Buenos Aires sabe lo que se hace en la Provincia. Yo no soy hincha de nadie, pero no podés tener simpatía por el Presidente que tenemos. La gente votó obras, no caga en un balde en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, debe haber algunos lugares, algunas villas de emergencia, algunos lugares donde la gente no tenga ni siquiera un pozo ciego donde hacer sus necesidades".

Además, añadió: "En la Provincia, se hicieron 180 obras hidráulicas, 120 obras en rutas, se compraron 800 patrulleros, se entregaron 1.700 viviendas, 98 ambulancias y se terminaron 80 escuelas. La gente de PBA esto lo ve, por más que le quieran contar otra cosa".

En cuanto al relato económico de la gestión libertaria, Tití Fernández lo desarmó con datos duros de su propia realidad diaria: "El señor Presidente dijo que se está ganando muchísima más plata en dólares, ¿no es cierto? En diciembre del 2023, mi señora Norita y yo, pagamos de obra social $249.398, que eran el equivalente a u$s252. Este mes yo pagué $1.023.746, equivalente a u$s73. O sea, que pagué un 500% más de cuota y un 200% más en dólares. Dejáte de joder".

En ese sentido, dejó en evidencia la crisis en la que está sumergida el oficialismo: "No había manera de no chocarse con la realidad. Fueron a Lomas de Zamora a hacer un acto, tuvieron que salir corriendo. Fueron a Moreno, me llamó la atención ver a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es la luchadora número uno contra los barrabravas, y resulta que estaba con 50 barrabravas pagos. ¿Cómo es esta historia?", continuó.

Finalmente, concluyó: "Tengo 74 años. Yo jamás pensé que nos iba a pasar una cosa así. Mirá que en la Argentina nos han pasado cosas, o por lo menos yo he vivido desde el Rodrigazo para acá, te puedo contar toda la historia".

