Javier Milei elogió el régimen de maquila en Paraguay: en qué consiste

El mandatario subrayó ese sistema de promoción industrial y afirmó que el país vecino logró "explorar su industria local al máximo".

Javier Milei junto a Santiago Peña

Javier Milei junto a Santiago Peña, presidente de Paraguay.

La UBA rechazó el presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: Ratifica y agrava el ajuste en las universidades
El régimen de maquila se trata de un sistema de promoción industrial que habilita que las empresas que importan insumos y materia prima para producir bienes destinados a la exportación no paguen impuestos ni aranceles. Pese a los elogios de Milei, los empresarios industriales y las cámaras fabriles advirtieron por los riesgos de aplicar esta política en Argentina por la chanche de que se pierdan puestos de trabajo clásicos.

En tal sentido, también alertaron que los beneficios fiscales podrían perjudicar la producción local e incentivar una competencia desleal. En contrapunto, los que apoyan este sistema afirman que Paraguay logró captar capital extranjero y que México tiene a las maquilas como un núcleo de su vínculo comercial con Estados Unidos.

Javier Milei en la CPAC de Paraguay.

Javier Milei en la CPAC de Paraguay.

En tanto, durante su discurso de este martes, Milei destacó los efectos de esta política en el país paraguayo: "Gracias al régimen de maquila, han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos".

"Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban, cuando los impuestos son bajos y no ahogan la capacidad de los países para comercializar crece, creando más bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio", agregó en esta línea.

Javier Milei, en la CPAC de Paraguay: "La justicia social es la política de la envidia y destrucción de una sociedad"

El presidente Javier Milei brindó un discurso este martes en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) llevada a cabo en Asunción, Paraguay, donde aseguró que "la justicia social es la política de la envidia y destrucción de una sociedad". Además, en vísperas de los comicios legislativos nacionales envió un mensaje en clave electoral al afirmar: "Las terceras vías son inconducentes".

El comienzo de su discurso, Milei destacó a la economía paraguaya como "un modelo a seguir". Luego realizó un repaso de su gestión donde destacó la baja de la inflación y que, con la política económica aplicada, "12 millones de argentinos salieron de la pobreza" y "6 millones salieron de la indigencia".

“Hace dos años los argentinos eligieron cambiar. Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre del 2023 eligieron como presidente a un liberal libertario para poner en práctica un modelo de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos”, afirmó Milei.

Previo a ello, había abierto su exposición con un homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense asesinado durante un acto en Utah. “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, expresó.

