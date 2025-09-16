IR A
IR A

En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres

Los streamers siguen alentando una relación que provocó una reacción entre sus seguidores en redes sociales.

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

Redes Sociales

El streamer Marcos Giles volvió a sorprender a la cantante Ángela Torres con un mensaje que fue tendencia en redes sociales. “Queres mirar Chihiro conmigo?”, preguntó.

Alberto Cormillot se encargó de explicar cómo puede vivir Thiago Medina sin bazo.
Te puede interesar:

Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina: "Puede vivir"

La artista estaba en vivo en el programa Nadie dice nada, en Luzu, cuando los conductores Nicolás Occhiato y Momia Giardina le mostraron una bandera con la leyenda sobre el balcón de un edificio enfrente del estudio.

"No coy a caer en ésto de nuevo... mentira. No..." lanzó ella, que miró a un edificio de enfrente al estudio y vio al streamer tomando mate y hablando con otra mujer, al lado de la parcarta. "Con una mina, encima. Re desubicado", remató.

Antes, él había otro momento romántico con la sobrina de Diego Torres cuando apareció al ciclo de streaming vestido de oso y con un ramo de flores. El episodio se hizo viral y así empezó el "shipeo" entre ambos.

El tiktoker y la cantante comparten programa en Luzu

Giles es conocido com "El Mito", es platense y jugó al fútbol hasta que empezó la pandemia. Después se reconvirtió y empezó a hacerse conocido en TikTok. Actualmente está en Vorterix con Se nota mucho y comparte el streaming con Torres en Nadie dice nada, en Luzu.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz.
play

Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

Miranda! generó muchas risas con su broma viral a Nico Occhiato.

Miranda! le hizo una broma viral a Nico Occhiato: "No estaría tan mal salir con tu mamá"

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

la drastica decision de telefe por el bajo rating de la voz argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

Hace 6 minutos
Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario.

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario

Hace 46 minutos
El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Hace 46 minutos
Ángel De Brito quedó en evidencia tras el cruce de Momi Giardina.

Ángel De Brito fue desmentido: Momi Giardina se queda en MasterChef Celebrity

Hace 1 hora
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Ya tiene fecha el debate en comisión de Diputados sobre el Presupuesto 2026

Hace 1 hora