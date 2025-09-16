En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres

El streamer Marcos Giles volvió a sorprender a la cantante Ángela Torres con un mensaje que fue tendencia en redes sociales. “Queres mirar Chihiro conmigo?”, preguntó.
Los streamers siguen alentando una relación que provocó una reacción entre sus seguidores en redes sociales.
El streamer Marcos Giles volvió a sorprender a la cantante Ángela Torres con un mensaje que fue tendencia en redes sociales. “Queres mirar Chihiro conmigo?”, preguntó.
La artista estaba en vivo en el programa Nadie dice nada, en Luzu, cuando los conductores Nicolás Occhiato y Momia Giardina le mostraron una bandera con la leyenda sobre el balcón de un edificio enfrente del estudio.
"No coy a caer en ésto de nuevo... mentira. No..." lanzó ella, que miró a un edificio de enfrente al estudio y vio al streamer tomando mate y hablando con otra mujer, al lado de la parcarta. "Con una mina, encima. Re desubicado", remató.
Antes, él había otro momento romántico con la sobrina de Diego Torres cuando apareció al ciclo de streaming vestido de oso y con un ramo de flores. El episodio se hizo viral y así empezó el "shipeo" entre ambos.
Giles es conocido com "El Mito", es platense y jugó al fútbol hasta que empezó la pandemia. Después se reconvirtió y empezó a hacerse conocido en TikTok. Actualmente está en Vorterix con Se nota mucho y comparte el streaming con Torres en Nadie dice nada, en Luzu.