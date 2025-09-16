En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres Los streamers siguen alentando una relación que provocó una reacción entre sus seguidores en redes sociales.







Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream. Redes Sociales

El streamer Marcos Giles volvió a sorprender a la cantante Ángela Torres con un mensaje que fue tendencia en redes sociales. “Queres mirar Chihiro conmigo?”, preguntó.

La artista estaba en vivo en el programa Nadie dice nada, en Luzu, cuando los conductores Nicolás Occhiato y Momia Giardina le mostraron una bandera con la leyenda sobre el balcón de un edificio enfrente del estudio.

"No coy a caer en ésto de nuevo... mentira. No..." lanzó ella, que miró a un edificio de enfrente al estudio y vio al streamer tomando mate y hablando con otra mujer, al lado de la parcarta. "Con una mina, encima. Re desubicado", remató.

Embed Marcos Giles le envió un mensaje a Ángela Torres hoy en #NadieDiceNada.

“Queres mirar Chihiro conmigo?”pic.twitter.com/P66C90olq4 — Angela Torres Data (@_angeladata) September 16, 2025

Antes, él había otro momento romántico con la sobrina de Diego Torres cuando apareció al ciclo de streaming vestido de oso y con un ramo de flores. El episodio se hizo viral y así empezó el "shipeo" entre ambos.