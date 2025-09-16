16 de septiembre de 2025 Inicio
Tragedia en Paraguay: un rugbier argentino murió en pleno partido

Esteban Racca, de 41 años, se desplomó en medio del partido y, aunque fue atendido por paramédicos, no lograron reanimarlo. Según los primeros estudios, habría recibido un fuerte golpe en la cabeza.

Racca murió el domingo en un partido de la Unión de Rugby de Paraguay.

Redes sociales

El mundo del rugby quedó conmocionado por la muerte de Esteban Tracca, un argentino de 41 años que falleció en medio de un partido en el estadio Héroes de Curupayty de la ciudad de Luque, en Paraguay, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Marcos Kremer, siempre uno de los destacados en los partidos de Los Pumas.
El hecho ocurrió el domingo cuando los Old King Club, el equipo de Racca, enfrentaban a Jabalíes Rugby por el torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay. En pleno encuentro, el argentino cayó desplomado en el campo de juego y fue rápidamente asistido por los equipos de emergencia.

Los intentos de reanimación de paramédicos y bomberos se extendieron por 30 minutos, pero no lograron que recuperara los signos vitales. Tras constatar la muerte, el caso quedó a cargo de la Policía Nacional y del fiscal Jorge Escobar Lara, quien ordenó que el cuerpo se trasladara a la Morgue Judicial de Asunción.

El médico forense Pablo Lemir, encargado de la autopsia, detalló en su informe que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo-encefálico cerrado, es decir, un "golpe contundente en la zona lateral derecha de la cabeza" que desencadenó una hemorragia cerebral progresiva.

Según explicó Lemir, el golpe se produjo unos 5 o 10 minutos antes de que el jugador cayera desplomado. "Tenemos la sospecha de que fue un golpe en la cabeza durante el juego y antes de la caída. Él se desploma en una jugada scrum, que es un término de rugby. Sale de esa formación, da dos pasos y cae", señaló al medio ABC.

"El rugby es un deporte que tiene mucho riesgo y las protecciones son mínimas, por lo cual este tipo de lesiones pueden ocurrir con frecuencia", agregó. La hipótesis principal es que el golpe se produjo de manera accidental durante una jugada y que no hubo mala intención por parte de los rivales.

Distintos clubes y jugadores despidieron a Racca en sus redes sociales. "Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Descansá en paz, hermano de la ovalada", expresó Old King en su cuenta oficial.

