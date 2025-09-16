Dónde voto: se publicó el padrón electoral para las elecciones nacionales de octubre 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes ya se encuentra disponible el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Por medio de dos sitios web o incluso un chatbot de Whatsapp, la ciudadanía podrá ingresar para conocer su lugar y mesa de votación
Se podrá acceder al padrón definitivo a través www.padron.gob.ar. Una vez adentro del sitio, se deberá introducir el número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador de seguridad.
Otra de las opciones para consultar el padrón electoral es por medio del chatbot en WhatsApp “Vot-A”, lanzado por la CNE para resolver las dudas en torno al proceso electoral, que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.
“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.
Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/541124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".
Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas de octubre
El ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón. Asimismo, es importante remarcar que el “DNI en tu celular” NO es válido para votar.