16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dónde voto: se publicó el padrón electoral para las elecciones nacionales de octubre 2025

La Cámara Nacional Electoral dio a conocer los detalles y la web donde la ciudadanía puede ingresar para conocer su lugar y mesa de votación. También se puso a disposición un chatbot de Whatsapp.

Por
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Télam

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes ya se encuentra disponible el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Por medio de dos sitios web o incluso un chatbot de Whatsapp, la ciudadanía podrá ingresar para conocer su lugar y mesa de votación

Este sábado comienza el escrutinio definitivo de las elecciones bonarenses. 
Te puede interesar:

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires: comenzó el recuento definitivo de votos

Se podrá acceder al padrón definitivo a través www.padron.gob.ar. Una vez adentro del sitio, se deberá introducir el número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador de seguridad.

Padrón electoral
Elecciones legislativas 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral.

Elecciones legislativas 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral.

Otra de las opciones para consultar el padrón electoral es por medio del chatbot en WhatsApp “Vot-A”, lanzado por la CNE para resolver las dudas en torno al proceso electoral, que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.

“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/541124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".

Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas de octubre

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón. Asimismo, es importante remarcar que el “DNI en tu celular” NO es válido para votar.

unnamed (1)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof. 

Tras el triunfo, Kicillof profundiza la campaña ganadora de cara a octubre

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

El funcionario brindó una entrevista.

Adorni, sobre la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses: "Fue un error político"

play

Tras la propuesta del Gobierno, los gobernadores aguardan un llamado formal desde la Casa Rosada

play

Katopodis, tras la victoria en la Provincia: "La gente espera un cambio de rumbo"

play

Germán Martínez, tras el triunfo de Fuerza Patria en la Provincia: "Los argentinos nos piden frenar a Milei"

Rating Cero

Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

En su reciente paso por el fútbol argentino, Gustavo Quinteros se consagró campeón con Vélez en 2024

Independiente tiene al elegido para reemplazar a Vaccari: se acerca Quinteros

Hace 3 minutos
El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 27 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 37 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 48 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 55 minutos