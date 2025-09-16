Dónde voto: se publicó el padrón electoral para las elecciones nacionales de octubre 2025 La Cámara Nacional Electoral dio a conocer los detalles y la web donde la ciudadanía puede ingresar para conocer su lugar y mesa de votación. También se puso a disposición un chatbot de Whatsapp. Por







Se publicó el padrón electoral para los comicios. Télam

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes ya se encuentra disponible el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Por medio de dos sitios web o incluso un chatbot de Whatsapp, la ciudadanía podrá ingresar para conocer su lugar y mesa de votación

Se podrá acceder al padrón definitivo a través www.padron.gob.ar. Una vez adentro del sitio, se deberá introducir el número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador de seguridad.

Padrón electoral Elecciones legislativas 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral. Télam

Otra de las opciones para consultar el padrón electoral es por medio del chatbot en WhatsApp “Vot-A”, lanzado por la CNE para resolver las dudas en torno al proceso electoral, que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.

“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.