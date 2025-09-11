Causa Maradona: la Justicia imputó a la jueza Julieta Makintach y Fernando Burlando pidió su destitución

Los fiscales sostienen que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos por cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios por el documental filmado en el juicio. Su abogado presentará una denuncia por espionaje ilegal.

Makintach está suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.

La Justicia imputó a la jueza Julieta Makintach por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en la causa por la realización de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona.

En su resolución de 42 páginas, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, detallaron que existen “elementos suficientes” para endilgarle a la magistrada dichos delitos . En paralelo, el abogado Fernando Burlando, representante de Claudia Villafañe y de Dalma y Giannina Maradona, pidió la destitución de la magistrada y que sea llevada a juicio.

“De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”, señalaron en el escrito, donde expresaron que la jueza aceptó la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán, para realizar Justicia Divina, “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”.

En su investigación, comprobaron que la jueza “promovió y participó” personalmente en el proyecto audiovisual , ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen. Para los investigadores, esta acción comprometió su imparcialidad y se hizo “utilizando recursos públicos para fines privados”.

Un punto importante que se menciona es que ambas procuraron que Juan Manuel D'Emilio se ocupara de la producción del proyecto, mientras que Makintach debía ocuparse de los puntos esenciales dentro del Tribunal.

Bajo ese accionar, la magistrada se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.

Por tal motivo, la Fiscalía solicitó la destitución de la jueza y su convocatoria a prestar declaración indagatoria. Por el momento, la magistrada continúa suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.

Jueza Julieta Makintach Redes sociales

En contrapunto, el abogado de la magistrada su abogado, Darío Saldaño, le anticipó a la agencia NA que presentará una denuncia por espionaje ilegal, y sostuvo que va a pedir la nulidad del requerimiento.

Al mismo tiempo reconoció que su defendida está “sorprendida” por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia” y adelantó que en los próximos días presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.

Fernando Burlando solicitó la destitución de Julieta Makintach

En línea del requerimiento de la Fiscalía, el abogado de las hijas mayores de Diego Maradona y Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, se sumó a la misma solicitud de destitución de la jueza Julieta Makintach.

El letrado presentó un escrito fundando el pedido de los funcionarios judiciales para la elevación de la causa contra la magistrada para su enjuiciamiento y destitución, remarcando la responsabilidad penal de la jueza, el impacto sobre las víctimas y la necesidad de una respuesta institucional ejemplar, según publicó Infobae.

Los puntos que presentó Burlando para pedir la destitución de Makintach