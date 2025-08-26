Juicio por la muerte de Diego Maradona: se debate el futuro de la jueza Makintach

Se llevará adelante una audiencia de admisibilidad de acusación, con el objetivo de determinar si finalmente se avanzará o no con el jury, luego de que la magistrada pidiera la suspensión del proceso.

Este martes al mediodía, en el Salón Dorado del Senado bonaerense en La Plata, se reúne el jurado de enjuiciamiento que deberá resolver si las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach son suficientes para abrirle un juicio político.

De avanzar, el proceso podría culminar en su destitución. Por el momento, la magistrada continúa suspendida de manera preventiva.

De los ocho denunciantes originales, cinco ratificaron sus presentaciones contra Makintach, quien quedó en el centro de la polémica durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, declarado nulo tras conocerse su participación en el documental Justicia Divina.

Entre las acusaciones que se discutirán este martes figuran las impulsadas por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, un grupo de legisladores, la Comisión Bicameral y Julio Coria, ex custodio de Maradona, actualmente preso por falso testimonio.

Si el jury admite el inicio del juicio político, la renuncia presentada por Makintach, que aún permanece en el despacho del gobernador Axel Kicillof, quedará automáticamente sin efecto. Además, la jueza quedará suspendida y se le aplicará una reducción del 40% de su salario.

El descargo de Makintach

Antes de la audiencia, la magistrada presentó su defensa por escrito. Allí negó haber permitido una filmación irregular y aseguró que las grabaciones del primer día de audiencias fueron conocidas y autorizadas por todos los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

También rechazó haber participado en un documental sobre el caso, explicando que la única entrevista que brindó fue previa al inicio del juicio, en un día no laborable y sin interferir con sus tareas judiciales.

Asimismo, desestimó las acusaciones de guionar el debate y negó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de fondos o incumplimiento de deberes. Según argumentó, todas las decisiones del tribunal fueron colegiadas, por lo que no pueden ser atribuidas a un solo juez.

Con todos esos elementos, Makintach insistió en que su situación responde a un fuerte componente mediático y a presiones externas más que a pruebas jurídicas concretas.