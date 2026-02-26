26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Luján: denuncian a una mujer por estafar a amigos, familiares y conocidos por millones de pesos

Se trata de María Sol Moreno, de 29 años, quien decía que tenía una enfermedad en la sangre y era diabética, por lo que le pedía insistentemente plata a conocidos. También decía ser azafata y vendía pasajes falsos.

Por

La joven se sacaba fotos para mostrar sus tratamientos. 

Denuncian a una mujer en Luján por estafa: simulaba enfermedades graves para pedir plata, se hacía pasar por azafata y vendía pasajes truchos, y también se apropió del negocio de una amiga. El fraude ascendería a más de 20 mil dólares. La joven de 29 años aseguraba padecer un problema en la sangre e incluso se mostraba en fotos recostada en una camilla, aparentando recibir transfusiones.

Ulises Valdéz permanece desaparecido.
Te puede interesar:

Misterio en Córdoba: buscan a un adolescente en situación de calle que está desaparecido

Las imágenes eran utilizadas como prueba para sostener el personaje y pedir dinero. En otros casos, decía ser diabética y necesitar con urgencia medicación, solicitando sumas que, según los denunciantes, comenzaban en 100.000 pesos y podían escalar hasta 4 millones. También habría conseguido recetas médicas para respaldar sus pedidos.

Estafadora recetas 26-2-26
La joven conseguía recetas de médicos para perpetar las estafas.

La joven conseguía recetas de médicos para perpetar las estafas.

Eso no es todo, también se presentaba como azafata y ofrecía viajes al exterior. Bajo ese perfil, "le dijo a una amiga que le iba a regalar un viaje por su cumpleaños, pero como requisito, le pidió una foto sosteniendo su DNI", contó el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N.

Sin embargo, era un engaño; la imagen, según se desprende de la denuncia, fue utilizada para gestionar un préstamo online a su nombre. La víctima aseguró que durante cuatro años desconoció la existencia de esa deuda, hasta descubrir que figuraba en situación cinco.

El crudo relato de Eugenia, dueña de una estética y estafada: "Era mi mejor amiga, me crié con ella"

En línea con la investigación, Eugenia, una de las damnificadas por María Sol Romero, habló por la pantalla de C5N y contó su historia.

Relató que la contrató como recepcionista y vendedora en su centro de depilación definitiva. Con el correr del tiempo, comenzó a notar inconsistencias en la recaudación y en los montos que la franquicia le cobraba por el uso de la máquina láser, cuyo rendimiento quedaba registrado automáticamente: "En un momento las cuentas no empezaron a cerrar".

Estafadora sangre 26-2-26

Ante esta situación, Eugenia aseguró que perdió "el control del local porque no entendía, entonces empecé un proceso de cierre con la marca de la franquicia".

Según su testimonio, la acusada les decía a las empleadas que era la nueva dueña, que la verdadera titular estaba embargada y que no podía recibir transferencias, por lo que debían pasarle el alias para cobrar los servicios. De esa manera, siempre según la denuncia, habría tomado el control del negocio y desviado los pagos de las clientas.

A pesar del cierre, la joven de 29 años continuó citando clientas para cobrarles en efectivo y llevar una contabilidad paralela. También indicó que contrató personal sin autorización y que nunca les pagó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

play

Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 
play

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 4 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 20 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 21 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 28 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 45 minutos