El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar" Un duro intercambio con Flavio Briatore quedó expuesto en la nueva temporada de una serie sobre la Fórmula 1 y revela la presión que atraviesa el piloto argentino. Por + Seguir en







Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.

Un episodio de la serie sobre la Fórmula 1 mostró un duro reto de Flavio Briatore a Franco Colapinto.

La discusión ocurrió tras un error del argentino durante su debut con Alpine en Imola 2025 .

El italiano le reclamó mayor concentración y menos fallas en pista.

Pese a los altibajos, el equipo lo confirmó como piloto titular para 2026. El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine quedó expuesto en una escena de la nueva temporada de la serie documental Drive to Survive de Netflix sobre la Fórmula 1, donde el asesor ejecutivo Flavio Briatore lo confronta tras un error en pista y le lanza una frase directa: "El problema sos vos, tenés que mejorar".

La secuencia corresponde a los primeros momentos del piloto argentino dentro de la escudería francesa durante la temporada 2025, cuando todavía intentaba adaptarse al equipo y al comportamiento del monoplaza A525, que tantos problemas le trajo al equipo el año pasado.

Ese intercambio refleja la presión interna que existe dentro de la Fórmula 1, especialmente para los pilotos jóvenes que buscan consolidarse en la categoría y mantener su asiento dentro de estructuras altamente competitivas.

Embed Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1 La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, primera parada de un calendario que tendrá 30 carreras. Las primeras prácticas libres se disputarán durante la noche del 5 de marzo en Argentina, mientras que la clasificación se correrá el 7 de marzo y la carrera principal se largará en la madrugada del domingo.

Colapinto llega a este inicio de campeonato con una preparación intensa. Durante la pretemporada en Bahréin acumuló 352 vueltas y más de 2.400 kilómetros de pruebas al volante del nuevo Alpine A526. Los ensayos también dejaron señales positivas para el equipo francés. El argentino marcó una vuelta rápida de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly logró mejorar el rendimiento del auto con un registro de 1:33.421.