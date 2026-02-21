El operador del vehículo espacial que encabezó la misión de rescate durante la búsqueda de la joven dio detalles sobre el operativo de búsqueda.

Juan Manuel Casal, EL operador del vehículo operado de forma remota que participó en el operativo de búsqueda de Sofía Devries, la buceadora de 23 años que murió en Puerto Madryn, narró detalles de cómo lograron localizar el cuerpo en las profundidades del lago.

Casal, buzo profesional y piloto de ROV de la empresa Mariscope, explicó que el desafío principal fue mantener la concentración técnica en un contexto atravesado por la carga emocional.

“Hay que separar lo emocional de lo operativo. Se analiza la información disponible, las condiciones del entorno y, a partir de eso, se diseña un patrón de búsqueda lógico” , señaló, mientras enfatizó que el proceso estuvo supervisado por Prefectura Naval en diálogo con C5N.

El especialista destacó la importancia del “dron submarino” , como lo definió en charla de Argentina en Vivo, para este tipo de operativos. A diferencia de los buzos, cuyas inmersiones en esas condiciones no pueden extenderse más de 20 o 25 minutos, el ROV puede permanecer varias horas bajo el agua y explorar zonas profundas, oscuras o de difícil acceso sin interrupciones.

“La profundidad rondaba entre los 25 y 35 metros, lo que condiciona muchísimo el trabajo humano. El robot puede permanecer ahí el tiempo que sea necesario ”, subrayó.

El robot resultó clave para inspeccionar amplias áreas del lecho marino, especialmente sectores fangosos y con escasa visibilidad donde era necesario avanzar con extremo detalle.

Con los primeros datos recabados, el equipo diseñó un esquema de rastrillaje dividido en zonas de distinta probabilidad, denominadas “calientes”, “tibias” y “frías”. El hallazgo se produjo precisamente en una de las áreas señaladas como de mayor probabilidad.

“Había personal de Prefectura a mi lado durante todo el procedimiento, observando las imágenes en tiempo real y definiendo cada paso. Prefectura bajó, aseguró y recuperó el cuerpo”, concluyó.

Después de dos días de búsqueda por la desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn, terminó con el peor desenlace: Prefectura Naval encontró su cuerpo a 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas. Ahora revelaron los resultados preliminares de la autopsia.

El fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación, indicó que la víctima sufrió una descompensación durante el ascenso. De acuerdo a los testimonios recogidos por la Fiscalía, aseguran que su pareja, Leo, intentó asistirla en el agua, pero no logró hacerlo.

Según confirmaron fuentes judiciales, los exámenes forenses establecieron que la joven falleció por “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”, de acuerdo a lo que reveló Infobae. En esa línea, se descartó signos de criminalidad o intervención de terceros.

En paralelo, la Justicia continúa con la recolección de pruebas para reconstruir lo ocurrido y establecer si hubo responsabilidad en las personas que debían velar por la seguridad de la turista. Al mismo tiempo, el fiscal ordenó el secuestro de los equipos utilizados en la práctica, documentación y otros elementos técnicos para ser peritados.

Apenas se conoció la desesperada búsqueda de Devries, su novio hizo un fuerte descargo en las redes sociales y relató que viajaron a la ciudad para completar la certificación y durante la inmersión se produjo el incidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar inicial de las autoridades.

“La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, apuntó.