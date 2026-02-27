Netflix dio marcha atrás con la compra de Warner y Paramount se impuso con una oferta millonaria Tras una semana de negociación, la empresa anunció que la propuesta de Paramount era "superadora" con respecto a la de la plataforma de streaming. El director de WBD aseguró que "estamos entusiasmados con el potencial de la fusión". + Seguir en







Tras la oferta de 87 millones, Netflix dio marcha atrás.

Tras varios días de negociación y espera Netflix da marcha atrás con la compra de Warner y Paramount se impone con una oferta millonaria. Warner Bros. Discovery anunció que la propuesta de Paramount era "superadora" ante la de Netflix por 31 dólares por acción en efectivo. El anuncio sorprendió a la industria y revolucionó a las redes sociales.

La compra de Warner Bros. Discovery (WBD) dio un giro inesperado tras el abandono de Netflix debido a la entrada de Paramount Skydance a la negociación, desde WBD aseguraron en un comunicado que la propuesta de Paramount fue "superior" al de Netflix, lo que abrió un periodo de cuatro días para aumentar la oferta o retirarse.

Sin embargo, para sorpresa de la industria, Netflix no contraofertó y se retiro de la contienda: "Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo", expresaron en un comunicado los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters.

Warner Bros. Discovery logo Redes sociales Después de seis meses de idas y vueltas, entre ellos la confirmación de venta de Warner a Netflix por 82.700 millones de dólares: "Esta transacción siempre fue algo que 'vale la pena tener' al precio justo, no algo que 'era imprescindible' a cualquier precio", añadieron los directores.

Por su parte, desde Warner Bros. Discovery emitieron un comunicado donde informaron que "estamos entusiasmados con el potencial de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y estamos deseando empezar a trabajar juntos para contar historias que emocionen al mundo".

Medios estadounidenses apuntaron a que el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, viajó a la Casa Blanca, supuestamente para negociar el trato entre Netflix y Warner. También, aseguraron que director ejecutivo de Paramount, David Ellison, estaría relacionado con la administración del actual presidente Donald Trump y fue invitado al discurso sobre el Estado de la Unión. Lista de canales que se fusionarán ante la compra de Paramount a Warner: TNT,

CBS,

CNN,

MTV,

TCM,

Showtime,

Adult Swim,

DC Studios,

Paramount+,

Nickelodeon,

HBO/HBO Max,

Comedy Central,

Cartoon Network. Franquicias y derechos de distribución Star Trek,

Gremlins,

Beetlejuice,

DC Comics,

Tom & Jerry,

Harry Potter,

Ciudadano Kane,

Transformers,

A Quite Place,

Looney Tunes,

El conjuro,

Mortal Kombat,

Juego de tronos,

Dora la exploradora,

Misión: Imposible,

El señor de los anillos,

Bob Esponja,

Avatar: La leyenda de Aang,

Las Tortugas Ninja.

Dune 3,

Minecraft

MonsterVerse.