La NASA confirmó que la misión Artemis II se lanzará a principios de abril

Los ingenieros deben resolver la anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS, durante el ensayo realizado la semana pasada. Las autoridades también informaron que el alunizaje será realizado por Artemis IV, recién para 2027-2028.

Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna

Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna

Tras registrar problemas técnicos en el ensayo realizado general de carga de combustible del cohete SLS, la NASA confirmó que la próxima "ventana de lanzamiento" será a principios de abril. Además, cambiaron el itinerario: la misión Artemis III será una misión de órbita baja y Artemis IV será de alunizaje.

La tripulación de la nave.
La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Los ingenieros y técnicos de la NASA investigan por qué se interrumpió el flujo de helio en la etapa superior del cohete SLS, después de un ensayo exitoso general húmedo el pasado 21 de febrero.

"Los equipos están instalando dos conjuntos de plataformas de acceso interno dentro del adaptador de la etapa del vehículo de lanzamiento y deben retirar las mantas térmicas que cubren el área de interés: un punto en el sistema de propulsión criogénica provisional del cohete , o etapa superior", explicaron desde la NASA.

Embed - Artemis Update (Feb. 27, 2026)

“La NASA debe estandarizar su enfoque, aumentar la frecuencia de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente”, aseguró Jared Isaacman, el administrador de la NASA, en relación con el avance de China en la carrera espacial, quienes confirmaron que para 2026 están programadas dos misiones tripuladas a la Luna.

En esa línea explicó que "estandarizar la configuración de los vehículos, aumentar la velocidad de vuelo y avanzar hacia los objetivos de forma lógica y gradual es como logramos lo casi imposible en 1969 y es como lo volveremos a lograr”.

A su vez, Amit Kshatriya, administrador adjunto añadió que "después de completar con éxito la prueba de vuelo de Artemis I, la próxima prueba de vuelo de Artemis II y el nuevo enfoque de prueba más robusto para Artemis III, es innecesariamente complicado alterar la configuración de la pila SLS y Orion para emprender misiones Artemis posteriores".

El cohete SLS y la nave espacial Orion fueron trasladados al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) el 25 de febrero para su reparación antes de las próximas oportunidades de lanzamiento para el vuelo de prueba en abril, informaron desde la NASA.

