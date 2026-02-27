La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, señaló que su implementación tiene como objetivo "asegurarse la ventaja" de que Europa sea "pionera" en el entendimiento comercial. De esta manera, ya se podrían aplicar reducciones arancelarias, luego de la confirmación de Uruguay y Argentina. Por + Seguir en







Von der Leyen brindó una conferencia de prensa.

La Unión Europea (UE) anunció este viernes la aplicación de manera provisoria del acuerdo comercial con el Mercosur, ratificado por Argentina y Uruguay. La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen sostuvo que el consenso le da a Europa la ventaja de "ser pionera" y, si bien restan algunas aprobaciones internas de la UE, ya se pueden reducir aranceles y otros aspectos comerciales.

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen en Bruselas, donde se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.



En este marco, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Gobierno promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso Luego de que el Senado diera la media sanción restante en el Congreso para aprobar el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con 69 votos a favor y 3 en contra, el presidente Javier Milei promulgó la iniciativa, que ya se convirtió en ley, y el acuerdo ya está listo para ponerse en marcha en Argentina.

La promulgación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del acuerdo", aseguró el Canciller. "La Argentina será próspera", concluyó luego.

De esta manera, Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el tratado de libre comercio después de Uruguay, que también lo hizo este jueves. El tratado, firmado en enero de 2025 tras un cuarto de siglo de negociaciones, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas. El texto prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de los productos intercambiados entre ambos bloques, con plazos de desgravación de hasta 15 años para los sectores considerados sensibles. Abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el lado del Mercosur y a los 27 países de la Unión Europea. Entre sus puntos centrales se encuentra el acceso preferencial para productos agroindustriales del Mercosur —como carne, azúcar y cítricos— y la apertura para bienes industriales y servicios europeos, entre ellos el sector automotriz, vinos y químicos.