27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, señaló que su implementación tiene como objetivo "asegurarse la ventaja" de que Europa sea "pionera" en el entendimiento comercial. De esta manera, ya se podrían aplicar reducciones arancelarias, luego de la confirmación de Uruguay y Argentina.

Por
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea (UE) anunció este viernes la aplicación de manera provisoria del acuerdo comercial con el Mercosur, ratificado por Argentina y Uruguay. La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen sostuvo que el consenso le da a Europa la ventaja de "ser pionera" y, si bien restan algunas aprobaciones internas de la UE, ya se pueden reducir aranceles y otros aspectos comerciales.

El destino en Entre Ríos ideal para una escapada rápida. 
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: la ciudad de ensueño que pocos conocen y se dedica al bienestar de sus visitantes

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen en Bruselas, donde se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vonderleyen/status/2027330879664668735&partner=&hide_thread=false

En este marco, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Gobierno promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

Luego de que el Senado diera la media sanción restante en el Congreso para aprobar el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con 69 votos a favor y 3 en contra, el presidente Javier Milei promulgó la iniciativa, que ya se convirtió en ley, y el acuerdo ya está listo para ponerse en marcha en Argentina.

La promulgación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del acuerdo", aseguró el Canciller. "La Argentina será próspera", concluyó luego.

De esta manera, Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el tratado de libre comercio después de Uruguay, que también lo hizo este jueves. El tratado, firmado en enero de 2025 tras un cuarto de siglo de negociaciones, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas.

El texto prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de los productos intercambiados entre ambos bloques, con plazos de desgravación de hasta 15 años para los sectores considerados sensibles. Abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el lado del Mercosur y a los 27 países de la Unión Europea.

Entre sus puntos centrales se encuentra el acceso preferencial para productos agroindustriales del Mercosur —como carne, azúcar y cítricos— y la apertura para bienes industriales y servicios europeos, entre ellos el sector automotriz, vinos y químicos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El viernes se esperan tormentas severas, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional. 

Rige una alerta amarilla por tormentas para cinco provincias de Argentina: a qué hora llueve

Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.
play

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Argentina y Uruguay fueron los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea.

Se promulgó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, tras su sanción en el Congreso

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Cuenta con un entorno que parece detenido en otro tiempo.

Turismo a Salta: el pueblo con mucha tradición que pocos conocen y tiene fincas para visitar

play

Reviví el debate del acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares en el Senado

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 13 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 26 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 35 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora