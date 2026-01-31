Caso Jeremías Monzón: el abogado de la familia reveló los detalles de la causa

Bruno Rugna explicó en C5N que en la audiencia imputativa los jóvenes acusados de cometer el crimen no mostraron signos de arrepentimiento. "Todo lo que rodea al asesinato es de una manera tan macabra. Se retiraron vanagloriándose de lo que hicieron", señaló.

Bruno Rugna, el abogado de la familia de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe por tres adolescentes de 14 años, reveló este sábado nuevos detalles de la causa que cuenta con una persona detenida . En diálogo con C5N , señaló que, durante la audiencia imputativa, los jóvenes acusados de cometer el crimen no mostraron signos de arrepentimiento: "Todo lo que rodea al asesinato es de una manera tan macabra. Se retiraron vanagloriándose de lo que hicieron ".

Con respecto a la situación judicial de los autores materiales del crimen, el letrado recordó que "lamentablemente tenemos a dos menores de edad que fueron sobreseídos".

"Tuvieron su audiencia imputativa, el fiscal los llevó delante del juez luego de que sean detenidos, se les los cargos y se les informa toda la prueba que hay en contra de ellos. Se deja en claro que solamente se retiran con su familia por una cuestión de edad. También se les da la oportunidad que puedan hablar y ninguno de los dos optó por dar la palabra. Estaban con la frente en alto mirando al fiscal a los ojos", reveló Rugna en diálogo con la periodista Mariela López Brown.

Luego planteó su queja a la actual legislación penal y recordó que si la ley que propone la modificación de la edad de punibilidad, que en 2025 perdió estado parlamentario, "hubiese estado en vigencia y sancionada, esto no nos estaría ocasionando todos los problemas que nos ocasionan. Ellos no estarían ahora en la casa, sino presos ".

Distinto panorama planteó el abogado sobre Milagros, la tercera joven involucrada en el crimen que tiene 16 años: “Ella es la asesina que sí es punible. Está alojada en un establecimiento penitenciario para mujeres menores de edad, en Rosario. El tratamiento de ella es diferente a los otros dos asesinos y también es diferente al de un adulto”.

“Ahora está privada de la libertad en prisión preventiva y en este tiempo se sigue produciendo pruebas, investigando la causa. La fiscalía tiene por probada su participación y está presa por el riesgo procesal que implica en la espera del juicio”, sumó.

"Sobre la mamá de Milagros, nosotros consideramos al igual que el fiscal, que tiene pruebas para sostener la acusación de una participación secundaria. Habría prometido ayuda luego de que se cometa el hecho. En principio sabría lo que iban a hacer", concluyó el abogado sobre la situación de la única mujer adulta que hasta el momento se encuentra detenida de manera preventiva.

Habló la mamá de Jeremías Monzón: "Es terrible, nunca imaginé algo así"

En una entrevista exclusiva con C5N, la mujer dio detalles del momento en que se enteró del asesinato de su hijo y apuntó contra los jóvenes que los emboscaron para matarlo. "Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso", señaló al periodista Adrián Salonia.

“Yo no convivía con Jer, él vivía con mis papás, tenía una custodia compartida. Cuando me avisan el día que no había llegado, me preguntan a la 9 de la noche, él siempre llegaba antes de las 8, si había llegado a mi departamento, dije que no y me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

El TESTIMONIO de la MAMÁ de JEREMÍAS

Para luego agregar: “A la mañana siguiente ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban de dónde podía llegar a estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "llegar a la morgue fue terrible" e incluso "no poder reconocerlo también fue terrible". "Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo. Aún así tenía la esperanza de que esté vivo. El martes tenerlo en casa de velatorios hizo que todo esto sea real. Ver a los amiguitos de él cargando el ataúd, no llegás a imaginar nada de todo esto", concluyó.