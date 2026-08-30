Conmoción en Suiza: al menos un muerto y cinco heridos por un tiroteo en una fiesta electrónica La víctima fatal se trata de una joven italiana. Las autoridades intentan establecer cuántos atacantes hubo y el motivo del hecho, ya que una de las sospechas es una ofensiva terrorista. Por Agregar C5N en









La Policía intervino por el hecho. AP

Al menos una persona murió y otras cinco sufrieron heridas tras un tiroteo mientras terminaba una fiesta de música electrónica en Suiza, mientras las autoridades buscan establecer el motivo del hecho y ordenaron analizar diferentes videos sobre el momento.

El hecho se produjo en el hipódromo de Schachen, donde falleció una joven italiana y el personal de seguridad de Argovia encabezó un gran operativo para intentar detener al autor o los autores del ataque, ya que intentan determinar si hubo una persona involucrada o si se trató de un grupo organizado.

En tal sentido, los investigadores barajan las posibilidades de un ataque terrorista, un ataque dirigido a determinadas personas y de un conflicto personal, aunque todavía no confirmaron el móvil del suceso. Por lo pronto, declararon los cinco heridos, entre los cuales se encuentran dos italianos.

La Policía intervino por el hecho. EFE En tanto, medios locales informaron que algunos asistentes a la fiesta pensaron que los disparos se trataban de fuegos artificiales y luego advirtieron que eran tiros. El Gobierno italiano puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo para auxiliar a los familiares de las víctimas y se mantienen en contacto con las autoridades suizas para conocer los avances de la investigación.

En este marco, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expuso su "profundo pesar" por la muerte de la joven y se refirió a la investigación. "Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables", expresó.