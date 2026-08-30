Colegiales: detuvieron a un ladrón con 18 antecedentes que intentó robar una librería y dos viviendas

Se trata de un hombre de 41 años que intentó esconderse en una panadería y camuflarse entre los clientes, pero finalmente fue arrestado en la Avenida Elcano.

Un delincuente de 41 años fue detenido por la Policía de la Ciudad cuando buscaba forzar el ingreso a una librería y a dos viviendas en el barrio porteño de Colegiales. Las autoridades establecieron que tiene 18 antecedentes penales, mientras se encuentra a disposición de la Justicia.

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El hecho ocurrió cuando la Comisaría Vecinal 13C fue advertido por un hombre que intentaba acceder por la fuerza a una librería situada sobre la calle Superí al 1400. Tras ese momento, el dueño del comercio dialogó con el personal y afirmó que el ladrón buscó ingresar al local, mientras que también pretendió entrar en dos casas linderas para finalmente escapar.

En este marco, el delincuente intentó esconderse en una panadería de la zona y camuflarse entre los clientes, pero luego fue arrestado por las autoridades sobre la Avenida Elcano después de las características aportadas. La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3.

En tanto, el hombre tiene antecedentes por robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.

Una policía de franco frustró un intento de asalto en una estación de servicio de la localidad bonaerense de González Catán, cuando le disparó a los delincuentes, impidió el robo y salió ilesa.

La oficial de la Policía de la Ciudad, quien se encontraba fuera de servicio y cargando combustible en su auto, reaccionó a tiempo para desbaratar un robo y enfrentó a dos sospechosos en moto a balazos. Uno de los motochorros resultó herido en la pierna y ella salió ilesa.

El hecho sucedió cuando dos hombres a bordo de una moto ingresaron rápidamente al predio de la estación de servicio y abordaron de forma violenta a un hombre de 34 años, quien también estaba reabasteciendo su coche.

La policía vio la situación, salió de su auto y desenfundó el arma reglamentaria. Tras dar la orden de alto, disparó a los delincuentes, y uno de ellos resultó herido en los disparos cruzados.