31 de agosto de 2026 Inicio
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¡Otra coronación de gloria! Histórico triunfo argentino en el US Open: Mariano Navone eliminó a Djokovic en cinco sets

El argentino derrotó al serbio por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en una batalla de cuatro horas y 36 minutos. Así, avanzó a la segunda ronda y provocó la eliminación del 24 veces campeón de Grand Slam.

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El argentino avanzó a la segunda ronda. 

El argentino avanzó a la segunda ronda. 

Mariano Navone protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open al vencer a Novak Djokovic en la primera ronda del torneo. El argentino se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en el estadio Arthur Ashe y consiguió el triunfo más importante de su carrera.

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El tenista nacido en 9 de Julio debió remontar un partido que se había complicado después de perder el segundo y tercer set. Djokovic llegó a ponerse 2-1 arriba, pero Navone reaccionó a tiempo y dominó los dos últimos parciales para cerrar una victoria histórica.

El encuentro se extendió durante cuatro horas y 36 minutos. El argentino aprovechó además el desgaste físico del serbio, que mostró problemas durante distintos pasajes del partido y terminó sin poder sostener el nivel con el que había logrado tomar ventaja.

Con este resultado, Navone avanzó por primera vez a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. El triunfo también significó la eliminación prematura de Djokovic, que no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2006.

El argentino atraviesa una temporada de crecimiento. En 2026 consiguió su primer título ATP en Bucarest, fue finalista en Ginebra y sumó triunfos importantes sobre canchas duras, entre ellos el que obtuvo frente a Matteo Berrettini en Montreal.

Para Djokovic, en tanto, la derrota significó el final de su intento de conquistar su 25° Grand Slam y su quinto título en Nueva York. El serbio, de 39 años, había llegado al torneo como uno de los principales candidatos del cuadro.

Cuándo vuelve a jugar Navone y quién puede ser su rival

Navone disputará la segunda ronda del US Open el miércoles 2 de septiembre. Su rival saldrá del partido entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka, que se enfrentan por un lugar en la siguiente instancia.

Wawrinka, campeón del US Open en 2016, afronta en Nueva York su última participación en un Grand Slam, mientras que Berrettini llega con el antecedente reciente de haber perdido ante Navone en el Masters 1000 de Montreal.

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