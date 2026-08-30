Mar del Plata: cayó la banda que golpeó a un hombre con un palo de hockey en una entradera

Dos hombres de 23 y 28 años fueron detenidos este viernes durante una serie de allanamientos, mientras que otros dos continúan prófugos.

Los dos hombres fueron detenidos por el violento asalto en el barrio San Carlos, en Mar del Plata.

Dos hombres fueron detenidos este viernes durante una serie de allanamientos en Mar del Plata , acusados de haber participado en una violenta entradera en la que golpearon a un hombre con un palo de hockey . Mientras tanto, otros dos sospechosos continúan prófugos de la Justicia.

Con el avance de la investigación, las autoridades identificaron a los otros presuntos involucrados, y este viernes se concretó la detención de dos de ellos, identificados como J. O. (23) y A. O. (28). En el caso de este último, fue acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y con los puños .

En los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, A. J. (48) y D. O. (49), por una presunta infracción a Ley de Narcotráfico, en una vivienda en la que se incautaron 4.335 kilos de cogollos de marihuana.

Como parte de los operativos, la policía secuestró el Peugeot 2008, el vehículo presuntamente utilizado para la fuga. Además, hallaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone que serán sometidos a las pericias correspondientes.

El hecho ocurrió el pasado lunes cerca de las 10 en una vivienda ubicada en Vieytes al 400. Un hombre de 33 años ingresaba a su domicilio en una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue abordado por tres hombres encapuchados y con guantes. Aunque no exhibieron armas de fuego, redujeron a la víctima y lo obligaron a entrar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

Según registros en video, el asalto duró unos ocho minutos. Los asaltantes separaron a la pareja: encerraron a la mujer en la cocina mientras que al hombre lo golpearon con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor. Tras conseguir el botín, huyeron en la camioneta de las víctimas. Si bien asistió personal policial al lugar, los damnificados no requirieron traslado médico.

Tras la denuncia, la Comisaría Novena y la UFIJE N° 13 iniciaron la investigación. Mediante el análisis de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las fuerzas de seguridad localizaron el rodado en la intersección de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

Con el apoyo del Comando Sur, se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar la Amarok en Olazar y Manrique. Al verse acorralados, los dos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido y notificado por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma impropia. Su acompañante logró darse a la fuga, sumándose a las tareas de búsqueda para identificar a todos los integrantes de la banda.

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