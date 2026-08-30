30 de agosto de 2026 Inicio
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Violento ataque a un excampeón de TC en Mar del Plata: lo golpearon y quemaron su camioneta

Un grupo de delincuentes encapuchados irrumpió en su campo. Le robaron un millón de pesos y lo obligaron a subir a su camioneta, que luego apareció incendiada. La Justicia investiga el violento episodio.

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Un gripo de delincuentes secuestraron y asaltaron a Walter Hernández.

Un gripo de delincuentes secuestraron y asaltaron a Walter Hernández.

Otro violento robo sacudió a Mar del Plata. Esta vez, la víctima fue el ex campeón de Turismo Carretera y productor de papas Walter Antonio Hernández, de 61 años, quien fue sorprendido en su campo por un grupo de delincuentes armados y encapuchados. Lo golpearon, le robaron alrededor de un millón de pesos y lo obligaron a subir a su camioneta, que más tarde apareció incendiada.

El hecho ocurrió en Chubut.
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El hecho ocurrió el viernes por la noche en un su campo en General Pueyrredón en las afueras de la ciudad balnearia cuando seis hombres armados y con pasamontañas irrumpieron en la finca “La Silecia”, en la zona de La Polola, y redujeron al ex campeón de Turismo Carretera. Lo golpearon, le exigieron dólares y lo despojaron de dinero en efectivo, joyas y su celular, antes de obligarlo a subir a su camioneta.

El vehículo, una Toyota SW4 apareció quemado más tarde en el barrio Las Heras, a varios kilómetros del campo. Mientras que la víctima, de 61 años, logró sobrevivir sin heridas graves pese a los golpes recibidos en el abdomen y la cabeza. La Policía investiga si la banda tenía información previa sobre la actividad del productor y busca determinar cómo planearon el asalto.

Tras el aviso del ataque, efectivos policiales llegaron a la finca para asistir a Hernández y comenzaron las actuaciones para reconstruir el recorrido de la banda e intentar identificar a sus integrantes. En la investigación también participa la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), aunque por ahora no se reportaron detenciones.

Violenta entradera en Mar del Plata

Una familia del barrio San Carlos, en Mar del Plata fue víctima de un violento asalto cuando tres delincuentes encapuchados interceptaron al dueño de casa en el momento en que ingresaba con su camioneta y terminaron escapando con el vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 en una vivienda ubicada en Vieytes al 400. Un hombre de 33 años ingresaba a su domicilio en una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue abordado por tres hombres encapuchados y con guantes. Aunque no exhibieron armas de fuego, redujeron a la víctima y lo obligaron a entrar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

Según registros en video, el asalto duró unos ocho minutos. Los asaltantes separaron a la pareja: encerraron a la mujer en la cocina mientras que al hombre lo golpearon con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor. Tras conseguir el botín, huyeron en la camioneta de las víctimas. Si bien asistió personal policial al lugar, los damnificados no requirieron traslado médico.

Tras la denuncia, la Comisaría Novena y la UFIJE N° 13 iniciaron la investigación. Mediante el análisis de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las fuerzas de seguridad localizaron el rodado en la intersección de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

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