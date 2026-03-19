19 de marzo de 2026 Inicio
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Caso Esmeralda López: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

La niña tiene dos años y vive San José Obrero, en Cosquín. Fue hallada a 30 kilómetros, en La Falda, por lo que investigan quién pudo habésela llevado.

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La niña está en La Falda.

La niña está en La Falda.

Córdoba celebra tras la aparición de Esmeralda López, la niña de dos años que buscaban intensamente en Cosquín. Si bien las autoridades trabajan en varias líneas de investigación, la principal hipótesis gira en torno a que a la niña podrían haberla secuestrado, por lo que se esperan detenciones inminentes.

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La mamá de la niña declaró: "Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer y la busco y no la encuentro, la perdí de vista un segundo. Salgo afuera y no la encuentro por ningún lado. Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, fue consultado por las sospechas de la familia y los vecinos, que giraban alrededor de un circo en las cercanías y aseguraban que la nena estaba ahí. Aunque aclaró que la línea investigativa es potestad de la fiscalía, informó que "la hipótesis del circo se trabajó, se requisó, dio negativo, y se va a hacer de nuevo las veces que sea necesario".

Finalmente, el funcionario insistió en la prudencia necesaria para no entorpecer la causa: "Cualquier palabra de más puede ser malinterpretada o tomada en otro sentido".

A la misma vez, el Ministro dio detalles sobre los operativos de búsqueda y explicó que el rastrillaje cuenta con apoyo aéreo y tecnológico de vanguardia. Según lo que habló ante la prensa, dispuso el uso del helicóptero de la provincia y drones nocturnos con capacidad especial: "Un dron con visión nocturna, con reconocimiento de calor; es decir, se trabaja en todos los sentidos", afirmó el Ministro.

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