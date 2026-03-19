Esmeralda apareció con vida: la familia confirmó que está en La Falda La niña de dos años había sido vista por última vez el miércoles por la tarde en Cosquín. Tras la confirmación de la noticia por parte de la fiscalía, se esperan detenciones inminentes. ¿Quién se la llevó? Por + Seguir en







El abuelo y la tía confirmaron la noticia.

Después de casi un día de incertidumbre y tensión, finalmente la Fiscalía comunicó que hallaron a Esmeralda López con vida. La niña de dos años estaba desaparecida desde el miércoles por la tarde en Cosquín y ahora espera reencontrarse con su familia.

Las versiones que indicaban que la niña podría estar en La Falda comenzaron a circular poco antes del mediodía. Los rumores se hicieron más fuertes y finalmente fue la tía una de las primeras en confirmar que habían identificado a Esmeralda en La Falda, a 20 kilómetros de Cosquín.

De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, la niña apareció en un descampado. Yanina Álvarez contó en La Mañana que se secuestraron todos los celulares del entorno familiar y que una de las principales hipótesis recae en el circo que funcionaba en la cercanía de la zona donde fue vista por última vez la menor.

¿Hubo un entregador? ¿Alguien se arrepintió en el camino? Son algunas de las preguntas que acompañan la investigación que ahora avanza en el cierre de caminos y rutas para evitar algún tipo de fuga, a la vez que analizan cámaras de seguridad. Todo por orden del fiscal a cargo de la investigación.

El abuelo de Esmeralda, por su parte, habló con los medios de comunicación y confirmó que la nena se encuentra bien. "Gracias a ustedes, los Bomberos y la Policía por todo el trabajo que hicieron", dijo, aunque aclaró que no pudo dar más información.

Esmeralda Policía Córdoba La habrían encontrado gracias a un llamado al 911. Sobre el hallazgo, habría sido a partir de un llamado al 911. Además, la niña fue encontrada con la descripción exacta de la madre: un body gris de mangas largas. Apenas conocida la noticia, comenzaron a circular las primeras imágenes de la nena junto a la fiscal y los efectivos policiales que la asisten mientras aguardan por la llegada de la familia al lugar. Ahora se espera que se hagan las pericias correspondientes. A través del juego, probablemente, los peritos intenten recabar alguna información que la niña pueda dar para avanzar con algún nombre o identidad de algún sospechoso. La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda Las autoridades que participaron de la búsqueda aseguraron que la niña de 2 años está en “buen estado de salud”. De igual modo, fue trasladada al hospital regional para ser evaluada. Esmeralda Córdoba