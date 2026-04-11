11 de abril de 2026 Inicio
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"Es urgente": el dramático mensaje de la madre de Ángel minutos antes de su muerte

A casi una semana del fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años, se conocieron audios que su madre biológica le envió a la pareja del padre, instantes antes de la descompensación de su hijo.

Por
Mariela Altamirano

Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López.

La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sigue causando conmoción y un profundo dolor en la ciudad. En las últimas horas, se conocieron presuntos audios de su madre biológica con un pedido desesperado a la pareja del padre del niño.

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"Es urgente, se trata de Ángel", gritaba Mariela Altamirano, madre del menor y una de las principales sospechosas de la muerte, en uno de los audios que ya forman parte del expediente judicial. Según informó ADN Sur, el mensaje fue enviado a Lorena Andrade, pareja del padre de la víctima.

El audio se inicia con un saludo, pero rápidamente la mujer comienza a insistir para que su expareja, Luis, progenitor de Ángel, la llame. "Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente", se la escucha decir, pero a medida que avanzan los segundos, se puede percibir su desesperación.

Ángel
Ángel Nicolás López, el nene de 4 años falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Ángel Nicolás López, el nene de 4 años falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Los mensajes habrían sido enviados pocos minutos después de que Ángel se descompensara y evidencian que se trataba de una situación de extrema urgencia. Ese material ya fue incorporado al expediente y está siendo analizado por los investigadores, según informó el medio.

En ese marco, la Justicia busca establecer si la muerte del nene fue producto de una descompensación natural o si hubo episodios de violencia o negligencia que pudieron haber influido en el desenlace. Para definirlo, serán clave las pericias médicas y forenses.

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