"Es urgente": el dramático mensaje de la madre de Ángel minutos antes de su muerte A casi una semana del fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años, se conocieron audios que su madre biológica le envió a la pareja del padre, instantes antes de la descompensación de su hijo. Por + Seguir en







Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López.

La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sigue causando conmoción y un profundo dolor en la ciudad. En las últimas horas, se conocieron presuntos audios de su madre biológica con un pedido desesperado a la pareja del padre del niño.

"Es urgente, se trata de Ángel", gritaba Mariela Altamirano, madre del menor y una de las principales sospechosas de la muerte, en uno de los audios que ya forman parte del expediente judicial. Según informó ADN Sur, el mensaje fue enviado a Lorena Andrade, pareja del padre de la víctima.

El audio se inicia con un saludo, pero rápidamente la mujer comienza a insistir para que su expareja, Luis, progenitor de Ángel, la llame. "Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente", se la escucha decir, pero a medida que avanzan los segundos, se puede percibir su desesperación.

Ángel Ángel Nicolás López, el nene de 4 años falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia. Captura de video Los mensajes habrían sido enviados pocos minutos después de que Ángel se descompensara y evidencian que se trataba de una situación de extrema urgencia. Ese material ya fue incorporado al expediente y está siendo analizado por los investigadores, según informó el medio.

En ese marco, la Justicia busca establecer si la muerte del nene fue producto de una descompensación natural o si hubo episodios de violencia o negligencia que pudieron haber influido en el desenlace. Para definirlo, serán clave las pericias médicas y forenses.

Escuchá el dramático audio de la madre biológica de Ángel Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADN SUR (@yasabes.arg)