27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

A partir del 4 de octubre, la Compañía Noroeste S.A. implementará un nuevo esquema de servicios en los recorridos absorbidos en junio a la quebrada empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López.

Por
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Instagram linea 343

Luego de que en junio la línea 343 absorbiera parte de los recorridos de la quebrada empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López, la Compañía Noroeste S.A. implementará un nuevo esquema de servicios a partir del domingo 4 de octubre, que incluye la eliminación del tramo a Olivos, cambios en las conexiones con Panamericana y el esperado regreso del transporte público a barrios históricos.

A partir del 1 de octubre el boleto del subte costará $1817.
Te puede interesar:

El subte tendrá un aumento del 3,6% en octubre: cuánto costará el boleto

Según revelaron cuentas especializadas en redes sociales como Ciudad de Bondis y Pablo Javier Gómez tras acceder a fuentes de la empresa y planillas oficiales de transporte de la Provincia de Buenos Aires, los cambios responden a una reestructuración de la red y a históricos reclamos de los vecinos de la zona.

Desde Compañía Noroeste S.A. informaron que durante los próximos días se darán a conocer detalle de los mapas de los nuevos recorridos y paradas fijas.

Vuelve el colectivo al Bajo Boulogne

El dato más destacado de esta reorganización es el regreso del Ramal x707 (cartel amarillo) al barrio Bajo Boulogne. Con este nuevo trazado, las unidades volverán a circular por arterias clave como Avenida Uruguay, Blanco Encalada, Tomkinson, el centro comercial Unicenter y el Hospital Materno Infantil de San Isidro (Diego Palma), repitiendo el histórico trayecto que realizaba la extinta línea 407.

Eliminación y mantenimiento de ramales

Por otro lado, se confirmó la cancelación definitiva del Ramal (X333) en su tramo Carapachay - Olivos, que dejará de prestar servicio en la cabecera hacia Olivos desde la terminal. Sin embargo, desde la empresa aclararon que el Ramal X333 Blanco (Carapachay - Acassuso) no sufrirá modificaciones y continuará operando en sus horarios y trayectos habituales.

Respecto a los desdoblamientos y reemplazos de cobertura, el Ramal X304 (Liniers - Carupá) dejará de prestar su servicio habitual en el tramo San Isidro - Panamericana, sector que pasará a estar cubierto por la oferta del ramal amarillo. En tanto, el Ramal X407 (Liniers - Tigre por Lourdes) registrará modificaciones en el tramo Munro - Acassuso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

El Gobierno busca garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.

Quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE durante la visita del papa León XIV

lali esposito hablo sobre el aumento de los suicidios entre jovenes durante su show en river y cuestiono al gobierno

Lali Espósito habló sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes durante su show en River y cuestionó al Gobierno

La Reserva Ecológica Costanera Sur, donde la naturaleza recuperó su lugar.

El Centro Administrativo que nunca fue: cómo un proyecto de la dictadura terminó siendo un pulmón verde porteño

play

Cayó granizo en la provincia de Buenos Aires y el Servicio Meteorológico actualizó a naranja el alerta

Merlo, entre las tres ciudades más seguras del Conurbano según un estudio del Ministerio de Seguridad Nacional.

Merlo, entre las 3 ciudades más seguras del Conurbano bonaerense

Rating Cero

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: Estoy feliz

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: "Estoy feliz"

Sabrina Rojas reconoció que desarmar su famlia fue el momento más difícil de su vida.
play

Sabrina Rojas confesó el momento más difícil de su vida: "Me costó un montón, uno tiene culpas"

Sofía Martínez y Diego Leuco tuvieron una relación de casi dos años con 10 meses de convivencia

Sofía Martínez reveló cómo fueron los reencuentros con Diego Leuco: "Te moviliza"

El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber.

El look de Hailey Bieber y Kendall Jenner: así es el peinado con diadema en zigzag

Georgina Rodríguez sorprendió con una Birkin de Hermès durante una producción de fotos con un look de inspiración deportiva.

Así es el bolso Birkin de Hermés que Georgina Rodríguez lució de forma única: ¿cuánto cuesta?

últimas noticias

Encuesta: crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Crece la imagen negativa del gobierno de Milei en la Provincia

Hace 7 minutos
Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Hace 19 minutos
Rolando Figueroa defendió con cifras la economía de Neuquén.

Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

Hace 30 minutos
España: cientos de personas acampan en la Puerta del Sol contra la crisis habitacional tras el desalojo de una mujer de 70 años

España: masivo acampe en el centro de Madrid contra la crisis habitacional

Hace 55 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 1 hora