Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo A partir del 4 de octubre, la Compañía Noroeste S.A. implementará un nuevo esquema de servicios en los recorridos absorbidos en junio a la quebrada empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López. Por Agregar C5N en









La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343. Instagram linea 343

Luego de que en junio la línea 343 absorbiera parte de los recorridos de la quebrada empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López, la Compañía Noroeste S.A. implementará un nuevo esquema de servicios a partir del domingo 4 de octubre, que incluye la eliminación del tramo a Olivos, cambios en las conexiones con Panamericana y el esperado regreso del transporte público a barrios históricos.

Según revelaron cuentas especializadas en redes sociales como Ciudad de Bondis y Pablo Javier Gómez tras acceder a fuentes de la empresa y planillas oficiales de transporte de la Provincia de Buenos Aires, los cambios responden a una reestructuración de la red y a históricos reclamos de los vecinos de la zona.

Desde Compañía Noroeste S.A. informaron que durante los próximos días se darán a conocer detalle de los mapas de los nuevos recorridos y paradas fijas.

Vuelve el colectivo al Bajo Boulogne El dato más destacado de esta reorganización es el regreso del Ramal x707 (cartel amarillo) al barrio Bajo Boulogne. Con este nuevo trazado, las unidades volverán a circular por arterias clave como Avenida Uruguay, Blanco Encalada, Tomkinson, el centro comercial Unicenter y el Hospital Materno Infantil de San Isidro (Diego Palma), repitiendo el histórico trayecto que realizaba la extinta línea 407.

Eliminación y mantenimiento de ramales Por otro lado, se confirmó la cancelación definitiva del Ramal (X333) en su tramo Carapachay - Olivos, que dejará de prestar servicio en la cabecera hacia Olivos desde la terminal. Sin embargo, desde la empresa aclararon que el Ramal X333 Blanco (Carapachay - Acassuso) no sufrirá modificaciones y continuará operando en sus horarios y trayectos habituales.

Respecto a los desdoblamientos y reemplazos de cobertura, el Ramal X304 (Liniers - Carupá) dejará de prestar su servicio habitual en el tramo San Isidro - Panamericana, sector que pasará a estar cubierto por la oferta del ramal amarillo. En tanto, el Ramal X407 (Liniers - Tigre por Lourdes) registrará modificaciones en el tramo Munro - Acassuso.