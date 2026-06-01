Alejandra Monteoliva respaldó al fiscal del caso Agostina Vega y pidió conocer "toda la verdad"

La ministra de Seguridad reivindicó el trabajo de la Justicia y sostuvo que el objetivo principal es esclarecer completamente lo ocurrido.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , se refirió este lunes al femicidio de Agostina Vega durante la presentación de las estadísticas criminales 2025 y remarcó la necesidad de que la investigación permita conocer “toda la verdad” sobre el caso. Además, respaldó el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

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Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como “un caso tan triste, lamentable y doloroso” ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

“Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante el momento del hecho. Una situación refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así. El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como sociedad”, sostuvo.

Monteoliva recordó que estuvo en Córdoba durante el fin de semana junto al ministro de Seguridad provincial, J uan Pablo Quinteros , cuando comenzaron a conocerse los avances más importantes de la investigación. “Estuve en Córdoba el fin de semana reunida con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Por la tarde ya teníamos los resultados lamentables de lo que sucedió” , expresó.

La ministra también destacó el rol de la Justicia en el proceso y pidió respetar los tiempos de la causa. “ Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares” , afirmó.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Seguridad de la Nación continuará colaborando con la investigación. “Los recursos del ministerio siempre están a disposición de la Justicia”, señaló.

Asimismo, valoró la capacidad operativa con la que cuenta la provincia para abordar este tipo de casos. “Conozco al detalle de lo que cuenta la provincia de Córdoba para trabajar con estos casos y eso nos deja a todos muy tranquilos. Los recursos tecnológicos y humanos son de primera calidad”, indicó, al tiempo que recordó que “el despliegue de las fuerzas federales está en todas las provincias”.

Por último, insistió en que el esclarecimiento total de los hechos es el objetivo central de la investigación y reveló el pedido que le realizó a Quinteros. “Le pedí al ministro que se conozca toda la verdad. Conocer la verdad completa es lo más importante. Respetando los tiempos de la Justicia, por supuesto, pero reconociendo la situación de la familia”, concluyó.

El Gobierno destacó una baja de homicidios, robos y hurtos en las estadísticas criminales de 2025

Durante la exposición de las estadísticas criminales 2025, Monteoliva destacó que Argentina obtuvo en 2026 la calificación “A” en Calidad Estadística otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el máximo reconocimiento internacional para los sistemas de información criminal.

Según los datos oficiales, la tasa de homicidios dolosos cayó de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025. La cartera de Seguridad señaló que se trata de una disminución del 18,4% en dos años y del 7,3% respecto de 2024, lo que representa la tasa más baja de la serie histórica por segundo año consecutivo.

El informe también indicó una reducción de los homicidios dolosos con víctimas mujeres, que descendieron un 10,8% durante 2025 y un 23,5% en comparación con 2023.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, los robos simples y agravados registraron una caída interanual del 21,6%, mientras que los hurtos disminuyeron un 17,4%, alcanzando los niveles más bajos de la serie histórica oficial si se excluye el período excepcional de 2020.

Por otra parte, el Ministerio informó que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico se redujeron un 4,3% respecto del año anterior, mientras que los hechos relacionados con el contrabando bajaron un 5,1%.

De acuerdo con la cartera que conduce Monteoliva, los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia descendente continúa, con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos.