1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Alejandra Monteoliva respaldó al fiscal del caso Agostina Vega y pidió conocer "toda la verdad"

La ministra de Seguridad reivindicó el trabajo de la Justicia y sostuvo que el objetivo principal es esclarecer completamente lo ocurrido.

Por

Monteoliva estuvo en Córdoba reunida con Quinteros, el ministro de Seguridad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió este lunes al femicidio de Agostina Vega durante la presentación de las estadísticas criminales 2025 y remarcó la necesidad de que la investigación permita conocer “toda la verdad” sobre el caso. Además, respaldó el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
Te puede interesar:

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como “un caso tan triste, lamentable y doloroso” ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

“Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante el momento del hecho. Una situación refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así. El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como sociedad”, sostuvo.

Monteoliva recordó que estuvo en Córdoba durante el fin de semana junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, cuando comenzaron a conocerse los avances más importantes de la investigación. “Estuve en Córdoba el fin de semana reunida con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Por la tarde ya teníamos los resultados lamentables de lo que sucedió”, expresó.

La ministra también destacó el rol de la Justicia en el proceso y pidió respetar los tiempos de la causa. “Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Seguridad de la Nación continuará colaborando con la investigación. “Los recursos del ministerio siempre están a disposición de la Justicia”, señaló.

Asimismo, valoró la capacidad operativa con la que cuenta la provincia para abordar este tipo de casos. “Conozco al detalle de lo que cuenta la provincia de Córdoba para trabajar con estos casos y eso nos deja a todos muy tranquilos. Los recursos tecnológicos y humanos son de primera calidad”, indicó, al tiempo que recordó que “el despliegue de las fuerzas federales está en todas las provincias”.

Por último, insistió en que el esclarecimiento total de los hechos es el objetivo central de la investigación y reveló el pedido que le realizó a Quinteros. “Le pedí al ministro que se conozca toda la verdad. Conocer la verdad completa es lo más importante. Respetando los tiempos de la Justicia, por supuesto, pero reconociendo la situación de la familia”, concluyó.

El Gobierno destacó una baja de homicidios, robos y hurtos en las estadísticas criminales de 2025

Durante la exposición de las estadísticas criminales 2025, Monteoliva destacó que Argentina obtuvo en 2026 la calificación “A” en Calidad Estadística otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el máximo reconocimiento internacional para los sistemas de información criminal.

Según los datos oficiales, la tasa de homicidios dolosos cayó de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025. La cartera de Seguridad señaló que se trata de una disminución del 18,4% en dos años y del 7,3% respecto de 2024, lo que representa la tasa más baja de la serie histórica por segundo año consecutivo.

El informe también indicó una reducción de los homicidios dolosos con víctimas mujeres, que descendieron un 10,8% durante 2025 y un 23,5% en comparación con 2023.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, los robos simples y agravados registraron una caída interanual del 21,6%, mientras que los hurtos disminuyeron un 17,4%, alcanzando los niveles más bajos de la serie histórica oficial si se excluye el período excepcional de 2020.

Por otra parte, el Ministerio informó que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico se redujeron un 4,3% respecto del año anterior, mientras que los hechos relacionados con el contrabando bajaron un 5,1%.

De acuerdo con la cartera que conduce Monteoliva, los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia descendente continúa, con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Agostina Vega asistía al IPEM 169 Rafael Escuti del barrio Juan Pablo II de Córdoba.
play

Dolor y duelo en el colegio de Agostina Vega: "En el aula faltás vos"

La joven denunció a Claudio Barrelier en 2025 por privación ilegítima de la libertad.

El escalofriante relato de la joven que había logrado escapar de Claudio Barrelier en 2025

Aseguran que Claudio Barrelier es un depredador relacional de proximidad: el perfil criminal del asesino de Agostina

"Depredador relacional de proximidad": qué dice el perfil criminal de Claudio Barrelier

play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

El defensor, Leonardo Morales, no estaba en su casa al momento del robo.

Angustiante momento: le robaron la medalla de campeón a una de las figuras de Belgrano

Rating Cero

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Emilia Mernes, reconocida en la localidad donde nació.

El incómodo homenaje que le hicieron a Emilia Mernes: el detalle Tini Stoessel que arruinó todo

La organización abrió la venta anticipada bajo la modalidad Early Bird.

Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia rompió el reglamento y generó polémica por lo que hizo

El conductor se mostró furioso con los participantes.

"No esperen más de mí": Santiago del Moro se cansó y lanzó una severa advertencia en Gran Hermano

En una encuesta figura con el 48,3% de los votos.

Horas decisivas: se supo quién se irá de Gran Hermano, según una encuesta

últimas noticias

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Hace 4 minutos
Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

Hace 10 minutos
Claudo Barrelier, en el ojo de la tormenta mientras avanza la investigación.

Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

Hace 17 minutos
El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Hace 18 minutos
La Guerra de Medio Oriente hizo suspender los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en Fórmula 1.

La Fórmula 1, en riesgo por la suspensión de otras dos carreras: "Tenemos un plan de emergencia"

Hace 23 minutos