2 de agosto de 2026 Inicio
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Horror en Lomas de Zamora: mató a golpes a su hijo de 12 años con autismo y quedó detenido

El menor estaba al cuidado de su padre durante el fin de semana. La víctima fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio San José y el acusado confesó el crimen.

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Horror en Lomas de Zamora: mató a golpes a su hijo de 12 años con autismo
Horror en Lomas de Zamora: mató a golpes a su hijo de 12 años con autismo

Un hombre de 41 años fue detenido acusado de asesinar a golpes a su hijo de 12 años en una vivienda del barrio San José, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El menor, que tenía autismo, se encontraba bajo el cuidado de su padre durante el fin de semana.

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El hecho fue descubierto luego de un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una casa ubicada en la calle Río Negro al 1800. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por Ofelia Leiva, propietaria del inmueble, quien confirmó que el menor había sido atacado.

Los efectivos encontraron al niño, identificado como Nahuel Benjamín Godoy, tendido sin vida sobre una cama. De acuerdo con las primeras observaciones, presentaba un traumatismo en el tabique nasal, un importante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro.

El padre de la víctima, Néstor Rubén Godoy, fue detenido luego de confesar ante los investigadores que había cometido el crimen. Tras ser trasladado a una dependencia policial, quedó a disposición de la Justicia y se prevé que en las próximas horas sea trasladado a una unidad penitenciaria.

Según relató la abuela del niño, Nahuel vivía junto a su madre en Lanús, luego de la separación de sus padres. El menor pasaba los fines de semana con Godoy, quien lo retiraba los viernes y debía llevarlo nuevamente con su madre los domingos por la noche.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y avanzar con la acusación contra el hombre detenido.

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