Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico ganó en los 26 municipios y LLA obtuvo pobres resultados

El oficialismo provincial se impuso en los 26 distritos que renovaron jefes comunales este domingo. Fue a votar más gente que en las elecciones municipales de 2022.

El Frente Cívico por Santiago , el oficialismo provincial, consolidó este domingo un contundente triunfo en las elecciones municipales al imponerse en los 26 distritos donde se renovaban autoridades, alcanzando el 66% de los votos en toda la provincia. El mejor resultado de La Libertad Avanza (LLA) fue el segundo puesto en Santiago del Estero Capital con el 12,24% de los votos que reunió Beatriz Yunes contra el 60,63% del intendente electo, Mario Benavente .

En los municipios donde el Frente Cívico por Santiago presentó más de una lista, los votos obtenidos por las distintas expresiones que integran la coalición fueron computados dentro del mismo espacio político, lo que permitió alcanzar el amplio respaldo obtenido en las urnas.

Aún así, el resultado provincial también ubicó a LLA como la segunda fuerza política, con el 8% de los votos . En tercer lugar se posicionó Despierta Santiago, con el 7% , mientras que el 19% restante correspondió a otras fuerzas políticas y otras opciones electorales.

Con el resultado consolidado, el exgobernador de Santiago del Estero y senador, Gerardo Zamora , habló ante la militancia y aseguró que el respaldo obtenido en las urnas obliga al oficialismo a profundizar el rumbo político de la provincia.

" Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños, sobre todo en un contexto difícil para el país y para la economía ”, afirmó el senador nacional y definió: " Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas ”.

El legislador también agradeció en X "a los que piensan distinto": "Un abrazo fraterno y mi compromiso inquebrantable para construir juntos esa tierra de progreso con posibilidades para todos".

Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños que hoy acompañaron nuevamente con su voto de confianza a este proyecto político provincial de unidad que es el Frente Cívico por Santiago!!!

Un abrazo a todos los espacios políticos, dirigentes y militantes por tanto… pic.twitter.com/AOuIRRV8vx — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) August 3, 2026

Otro de los datos destacados de la jornada fue la alta participación ciudadana, que superó la registrada en las elecciones municipales de 2022, reflejando un mayor nivel de concurrencia de los santiagueños a las urnas para elegir a sus autoridades locales, según publicó el medio local Diario Panorama.

Unas 600 mil personas estaban habilitadas para ir a las urnas este domingo y definir las intendencias de 25 ciudades con sus respectivos concejos deliberantes de 12, nueve o seis escaños, de acuerdo a la categoría de cada localidad. Además, se votaba en la comisión municipal Donadeu.

Municipio por municipio, con qué porcentaje de votos ganó el Frente Cívico

Entre las victorias más resonantes de la jornada se encuentran las obtenidas por Benavente en la capital y por Llamil Abdala en La Banda que rompió una racha de 25 años de derrotas al reunir el 51,60% de los votos. Allí el candidato de LLA fue Miguel Torres y quedó quinto con el 5,06% de los votos. Se trata de los dos principales distritos electorales de la provincia, donde el Frente Cívico consiguió imponerse con amplia ventaja.

En Frías se impuso Néstor Humberto Salim, del Frente Justicialista Integración Municipal, con el 46,63% de los votos, seguido por Carlos M. Bustamante, del Frente Encuentro Cívico, con el 30,59%. María Elena Figueroa, del Frente Convocatoria Social, obtuvo el 18,26%, mientras que el candidato de La Libertad Avanza, Lucas Sequeira, quedó cuarto con el 2,46%.

En Termas de Río Hondo, el triunfo correspondió a Domingo Gatella, del Partido Justicialista, con el 44,16%, por delante de Paula Silvina Cánepa, del Frente Encuentro Cívico, que obtuvo el 38,99%. Más atrás finalizaron Latino Brandán, de Convocatoria Social, con el 12,37%, y Dante Lucas Donadel Zimmerman, de La Libertad Avanza, con el 4,48%.

En Añatuya, Julio Castro, del Frente Partido Justicialista de Integración Municipal, consiguió el 42,92% de los votos y derrotó a Rubén Timofeijuk, del Frente Encuentro Cívico, que alcanzó el 37,08%. La candidata libertaria Eugenia Coppede obtuvo el 11,15%, mientras que Marcelo Galarza, del Frente Mocipro, reunió el 5,46%.