2 de agosto de 2026 Inicio
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Córdoba: la desaparición de una adolescente destapó una red de explotación sexual

Una denuncia por la desaparición de una menor de 14 años derivó en un megaoperativo que desbarató una presunta red delictiva que incluía la prostitución de menores, con ramificaciones hasta Santiago del Estero.

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Los  allanamientos se realizaron en Villa de María del Río Seco

Los  allanamientos se realizaron en Villa de María del Río Seco, y se extendieron hasta Santiago del Estero.

La desaparición de una adolescente de 14 años en Córdoba derivó en un megaoperativo que desbarató una presunta red de explotación sexual de menores con ramificaciones hasta Santiago del Estero. Tras varios allanamientos en Villa de María del Río Seco, la Justicia detuvo a ocho hombres acusados de grooming y abuso sexual, lo que expuso un circuito de prostitución infantil que operaba en la región.

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La red delictiva se destapó a partir de la denuncia de los padres de la menor de 14 años que reportaron su desaparición y activó el protocolo de búsqueda, con apoyo de la División Departamental Ischilín. Los investigadores lograron localizar a la joven en territorio santiagueño y, a partir de allí, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Deán Funes, encabezada por la fiscal Analía Cepede.

Según relató la fiscal, la chica había tomado un remís con destino a la casa de una amiga, pero dejó de responder los llamados de su madre. Entre los arrestados figuran hombres con diferentes ocupaciones, la mayoría ligados al transporte clandestino de pasajeros, como choferes de remís o conductores de aplicaciones sin habilitación en la zona.

A su vez, la Fiscalía de Deán Funes analiza si los sospechosos actuaban como consumidores de los servicios ilegales o si detrás había un organizador que coordinaba la explotación, lo que podría derivar la causa al ámbito federal. Según Cepede, la hipótesis apunta a que los hombres se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de las adolescentes para someterlas.

En cuanto a materia de investigación, la policía incautó celulares y otros elementos durante el allanamiento, que serán peritados para establecer el alcance de la red y posibles nuevos implicados. La causa quedó dividida entre la desaparición y hallazgo de la adolescente en Santiago del Estero y los hechos ocurridos en Córdoba que siguen bajo la órbita de la fiscalía de Deán Funes.

Los delitos imputados a los ocho acusados incluyen grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil, con víctimas de entre 13 y 14 años. Según la fiscal Analía Cepede, la modalidad era “casera”, basada en el intercambio de datos entre adultos de la zona, sin uso de plataformas digitales. No se descartan nuevas medidas ni detenciones en los próximos días.

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