1 de agosto de 2026 Inicio
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Horror en Rafael Calzada: un hombre asesinó a su hijo de 12 años y confesó el crimen

El nene fue encontrado sin vida en la casa de su padre con graves golpes en el rostro. El agresor quedó detenido tras presentarse ante las autoridades.

Por
Nahuel

Nahuel, de 12 años, fue encontrado sin vida en su habitación.

Un brutal crimen conmocionó a la localidad bonaerense de Rafael Calzada: un nene de 12 años fue hallado sin vida este sábado dentro de la vivienda de su padre, con graves golpes en el rostro. Horas después del hallazgo, el hombre, de 41 años, se presentó ante la Policía y confesó ser el autor del asesinato.

La vivienda está ubicada en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia.
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El trágico hecho ocurrió este sábado por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, en la localidad bonaerense de Rafael Calzada. Efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir una alerta al 911 sobre un posible fallecimiento en el domicilio. Al llegar, fueron recibidos por una mujer de 80 años, dueña de la propiedad, quien permitió el ingreso a la casa del fondo donde residía su hijo.

En una de las habitaciones, los agentes hallaron el cuerpo de Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años, quien se encontraba acostado sobre una cama ya sin signos vitales. Según constataron los médicos intervinientes, el menor presentaba un fuerte traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho de la cara. Asimismo, familiares de la víctima informaron en el lugar que el niño tenía autismo.

El padre de la víctima, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, admitió el crimen ante el personal policial. Según fuentes del caso, el hombre se entregó posteriormente en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora, donde confesó haber matado a su hijo. Tras esta declaración, la fiscalía dispuso su arresto inmediato y la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en la escena.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los padres del nene se encontraban separados y la madre reside en el partido de Lanús. El régimen de visitas establecido determinaba que el acusado retiraba al menor todos los viernes y debía regresarlo los días domingo. El asesinato se habría perpetrado durante el transcurso de este último encuentro semanal entre padre e hijo.

La causa fue caratulada preventivamente como homicidio y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan. En las próximas horas, el detenido será indagado por la Justicia mientras se esperan los resultados de la autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.

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