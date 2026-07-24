Rosario: una portera encontró un mensaje amenazante y dos balas en una escuela Según explicó la directora del instituto N.º 1289 Río Paraná es un hecho inusual e inédito, se estableció un protocolo y se llamó a la Policía local. La jornada en la escuela transcurre con normalidad, pero algunos padres decidieron retirar a sus hijos. Por Agregar C5N en









En el lugar se estableció un operativo pero las clases se dictan con normalidad.

Porteras de la Escuela Nº 1289 Río Paraná en Rosario, provincia de Santa Fe, encontraron una amenaza en una nota que tiraron en la entrada del establecimiento junto a dos balas. Las autoridades del colegio dieron aviso al 911 y se realizó un operativo de seguridad correspondiente. Algunos padres retiraron a sus hijos.

La Policía inició una investigación y retiraron la nota junto a las balas. Según explicó la directora, Laura Navarro, es una situación inédita que ocurre en la institución "es inusual y totalmente inédito".

"Activamos el protocolo, dimos calma a las familias, para que pudieran retirar a los alumnos el que crea conveniente. Aseguramos la copa de leche, porque acá los chicos desayunan", añadió en diálogo con Telefe Rosario.

⚠️ Una escuela de barrio Rucci amaneció este viernes con una amenaza plasmada en una nota acompañada por dos balas. El hallazgo, realizado por una portera de la Escuela N.º 1289 Río Paraná al inicio de la jornada, obligó a activar el protocolo de seguridad. pic.twitter.com/MfL9M3PGfZ — Telefe Rosario (@teleferosario) July 24, 2026 A pesar de que algunos padres retiraron a sus hijos, la jornada continuó con normalidad y el dictado de clases no se suspendió. En esa línea "consideramos que justo hoy es un día viernes, se aproxima el fin de semana, la situación está difícil para todas las familias así que garantizamos el desayuno y el almuerzo", contó la directora.

Los padres "estaban un poco tensos por la situación pero llevamos calma y tranquilidad" incluyo aquellos que también retiraron a sus hijos.

Otro medio de la ciudad Épica Rosario también informó que en paralelo se encontró otra amenaza en una carta en la Escuela Primaria N.º 518 "Fray Mamerto Esquiú" aunque sin balas.