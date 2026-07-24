24 de julio de 2026 Inicio
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Qué reveló la autopsia de la nena que ingresó sin vida a un hospital de Villa Gesell

La mamá alegaba una presunta broncoaspiración, pero un antecedente encendió las alarmas.

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La nena ingresó sin vida con dos años.

La nena ingresó sin vida con dos años.

La Justicia investiga la trágica muerte de una niña de dos años en Villa Gesell, noticia que tomó un giro determinante tras conocerse los primeros resultados periciales y el alarmante historial de la madre, quien ya había sido juzgada y absuelta por la muerte de otras dos hijas.

En el lugar se estableció un operativo pero las clases se dictan con normalidad. 
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El episodio comenzó el pasado lunes, cuando la mujer, de 44 años, trasladó a la menor al Hospital Municipal Arturo Illia argumentando que la niña había sufrido una broncoaspiración con una mamadera en su vivienda.

Pese a que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, no lograron mantenerla con vida. Ante la gravedad del hecho y las dudas planteadas por la versión materna, las autoridades del instituto activaron el protocolo policial de rigor e iniciaron un expediente judicial.

Villa Gesell: qué reveló la autopsia a la niña

El resultado preliminar de la autopsia, practicada en la morgue judicial de Pinamar, aportó un dato clave para la causa encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N° 4 de Pinamar.

Se estableció que la causa inmediata fue un paro cardíaco, mientras que la causa mediata correspondió a una hipoxemia (disminución severa del oxígeno en sangre) producto de una asfixia obstructiva. El informe concluyó que se trató de una muerte de carácter no traumático, ya que no se detectaron lesiones compatibles con violencia física.

Tras recibir este reporte, el fiscal Calderón dispuso que el cuerpo de la menor no sea entregado por el momento a sus familiares, mientras se ordenaron nuevas diligencias para reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Un antecedente que encendió las alarmas judiciales

La intervención judicial y la cautela de los investigadores responden en gran medida al oscuro antecedente que rodea a la progenitora.

En 2013, un proceso judicial examinó el fallecimiento de su beba de seis meses por fallas respiratorias. Cinco años después, la mujer fue juzgada en Mar del Plata tras la muerte de su hija Yazmín, de 11 meses. En aquel momento, la pareja permaneció prófuga durante varios días antes de entregarse.

Tras pasar casi dos años detenidos, en ambos procesos los magistrados determinaron que no existían lesiones traumáticas ni evidencia de abuso físico, dictaminando que "no se ha podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato". Aunque la fuero penal la absolvió de culpa y cargo, la Justicia de Familia resolvió retirarle la custodia de sus otros hijos.

Tras el proceso en Mar del Plata, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la pequeña fallecida esta semana.

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