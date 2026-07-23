23 de julio de 2026 Inicio
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Violencia en Santa Fe: asesinaron a un barra de Colón y dispararon la casa del presunto asesino

Se trata de Leandro Fuentes, quien se encontraba en un vehículo al momento de ser atacado y recibió disparos en el tórax. Las autoridades sospechan que el domicilio del sospechoso fue baleado en venganza.

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La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

Un miembro de la barrabrava del Club Atlético Colón fue asesinado a tiros en la provincia de Santa Fe mientras se encontraba en un vehículo, lo que alarmó a las autoridades debido a la violencia por la interna en la hinchada del Sabalero. Además, se produjeron balazos contra la casa del principal sospechoso.

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El hecho ocurrió en el cruce de las calles Vera Mujica y Bolívar del barrio Centenario, donde un joven identificado como Leandro Fuentes, de 29 años, recibió disparos en el tórax cuando se encontraba en un auto Suzuki Fun y perdió el control del vehículo. En este marco, falleció pese a que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Provincial Doctor José María Cullen.

La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

En tanto, luego del suceso, se registraron varias balaceras en el domicilio del sospechoso ubicado en la calle O'Higgins al 3400 y las autoridades sospechan que se produjeron en venganza del crimen. Por lo pronto, los investigadores intentan establecer si el hecho fue por su participación en la facción Los de Siempre o si fue un ataque personal.

En tal sentido, según consignó Cadena 3 los encargados de la investigación identificaron al autor del disparo, quien permanece intensamente buscado ya que no fue arrestado.

Santa Fe: detuvieron a dos expolicías por el asesinato de un joven que estaba desaparecido

Dos expolicías fueron detenidos como acusados de estar involucrados en el asesinato de Andrés Lisandro Saavedra en la ciudad santafesina de Rosario, pese a que el cuerpo del joven no fue hallado ya que permanece desaparecido desde enero luego de una serie de rastrillajes.

La fiscal Agustina Eiris, quien integra la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, solicitó una serie de allanamientos en Rivarola al 7400 y Garay al 5100 por la causa vinculada al joven de 24 años. En este marco, la Policía detuvo a un oficial identificado como Cristian B. y su padre, Pedro B, quien se trata de un uniformado retirado.

En tal sentido, un hermano de Saavedra, llamado Javier, afirmó en un video en Facebook que Andrés y otro joven ingresaron al domicilio de un policía para concretar un robo. "Robaron dos o tres boludeces y las descartaron. Los policías se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", expresó.

En tal sentido, Javier Saavedra afirmó que la otra persona presuntamente involucrada se llama Gianfranco y que su padre vive cerca de donde residen los policías. Además, marcó que su hermano "fue llevado engañado para hacer una changuita de albañilería con esa gente".

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