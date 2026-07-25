25 de julio de 2026 Inicio
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Tragedia en Berlín: un muerto y 15 heridos tras ser atropellados en el Desfile del Orgullo

Un vehículo a gran velocidad embistió a una multitud congregada en el parque Tiergarten, lo que obligó a suspender a la histórica marcha LGTBI que reunió a cientos de miles de personas. Hay un detenido y se buscan más sospechosos.

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La policía desplegó un masivo operativo y busca al conductor

La policía desplegó un masivo operativo y busca al conductor, quien habría huido a pie tras el impacto.

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Un ataque fatal sucedió en Berlín, en medio de un Desfile del Orgullo, cuando un auto avanzó sobre los manifestantes y dejó como saldo un muerto y 15 heridos graves, según las autoridades alemanas.

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El automóvil irrumpió a toda velocidad en el parque Tiergarten aplastando a parte de la multitud que participaba de la Marcha del Orgullo LGTBI conocida en el país como Christopher Street Day (CSD). Trascendió que hay un detenido, y se buscan más sospechosos del atentado.

El hecho suedió a las 22 del sábado 25 de julio en la calle Lennéstrasse de la capital alemana, en una zona aledaña al parque donde las personas avanzaban hacia la Puerta de Brandeburgo.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, se trató de un auto color blanco que avanzó a gran velocidad sobre los asistentes, y luego del impacto el conductor se habría bajado del rodado y se habría escapado a pie,

"Presuntamente un coche entró en el parque Tiergarten y atropelló a varias personas", comunicaron los bomberos de Berlín en sus canales oficiales, mientras personal médico y de rescate prestaba los primeros auxilios a las víctimas en el lugar.

Evacuación y búsqueda de sospechosos

La policía de Berlín desplegó un amplio operativo -que ya tenía 2.200 agentes desplegados para la marcha- acordonó la zona y pidió a los manifestantes que no avancen hacia los senderos interiores del bosque para no entorpecer la investigación. Los organizadores pidieron a los asistentes evacuar en dirección a la estación central de trenes de la capital, de forma tranquila y ordenada.

La marcha del orgullo en Berlín, conocida oficialmente como CSD Berlin (Christopher Street Day), es una de las celebraciones y manifestaciones políticas de la comunidad LGBTQ+ más grandes e importantes de Europa.

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