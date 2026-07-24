Quién es la mujer investigada por la muerte de sus tres hijas en Villa Gesell Tiene 44 años y está bajo la lupa de la Justicia luego de que llevara a su beba de dos años sin vida al hospital. Tiene antecedentes por la misma causa en 2013 y 2016. Por Agregar C5N en









El Hospital de Gesell

Un trágico episodio en Villa Gesell puso nuevamente en el centro de la escena a una mujer de 53 años que se encuentra bajo investigación luego de llevar a su hija de dos años, Isabela, sin signos vitales al hospital local. El oscuro antecedente

Aunque argumentó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera, la justicia mantiene abierta la causa como averiguación de causales de muerte para examinar minuciosamente el hecho a la luz de su historial.

Quién es Lucía Sosa, la mujer apuntada por la muerte de sus tres hijas Lucía Sosa no es una desconocida para el sistema judicial. Su vida estuvo marcada por la muerte de otras dos hijas en circunstancias que, en su momento, generaron intervención policial y judicial en la ciudad de Mar del Plata.

En 2013 y con solo seis meses de vida, Candela Milagros falleció en La Feliz. En aquel entonces, las pericias determinaron que la causa había sido por muerte natural. Tres años después, su otra hija de once meses perdió la vida. Por este hecho, Sosa y su pareja fueron detenidos. Tras atravesar un juicio oral que se extendió durante dos años, la mujer fue absuelta por falta de pruebas. Luego de ser absuelta, Sosa decidió abandonar Mar del Plata para reasentarse en Villa Gesell, donde volvió a ser madre.

La situación actual de la investigación Tras el fallecimiento de Isabela, la autopsia preliminar realizada en Pinamar indicó una asfixia obstructiva no traumática. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso decidió no descartar ninguna hipótesis.

Debido a los antecedentes de la mujer y las trágicas coincidencias en la pérdida de sus tres hijas, la fiscalía solicitó pericias y estudios complementarios, e incluso ordenó allanamientos en el hogar de la mujer para determinar si existió alguna responsabilidad penal o negligencia en el deceso de la niña.