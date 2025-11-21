Comenzó el éxodo por el fin de semana largo: se registran demoras en la Ruta 2 mano a la Costa Atlántica

La autopista Buenos Aires–La Plata amaneció este viernes con un flujo vehicular considerable en dirección a la provincia, pese a tratarse de un día no laborable. Comenzó así de esta manera el éxodo por el fin de semana largo de noviembre, que generará la movilización de turistas a lo largo y ancho de la Argentina.
El panorama en el peaje de Hudson muestra un tránsito que, a primera vista, se desplaza con fluidez gracias a la amplitud del sector y a los 15 carriles habilitados. Sin embargo, esa situación cambia apenas los conductores superan las barreras: allí comienza el ingreso al ramal Gutiérrez, donde los 15 carriles se reducen a solo cuatro, generando el primer gran cuello de botella de la jornada.
Además, desde Vialidad de la provincia de Buenos Aires informaron que rige una restricción al tránsito pesado sentido a la Costa Atlántica durante el jueves 20 y viernes 21, de 06:00 a 14:00 y, sentido a CABA el lunes 24 de las 14:00 a las 23:59.
Desde el peaje de Hudson, el periodista Alejandro Moreyra informó para la pantalla de C5N que el caudal actual ronda entre 90 y 100 vehículos por minuto, una cifra considerable, pero muy lejos de los picos registrados en otros fines de semana largos, cuando llegaron a circular hasta 2.100 vehículos por minuto entre las 5 y las 7 de la mañana. "Lo que no vemos son controles de la Policía bonaerense a la salida del peaje", añadió.
Desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) informaron que en Autovía 2 y Ruta 11 el tránsito se encuentra intenso en sentido a la Costa Atlántica.