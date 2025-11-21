Comenzó el éxodo por el fin de semana largo: se registran demoras en la Ruta 2 mano a la Costa Atlántica Varios usuarios eligieron las ciudades balnearias como destino para aprovechar los días de descanso. En el peaje de Hudson, en la Autopista Buenos Aires-La Plata, ya se registran una gran cantidad de vehículos que abandonan la Ciudad durante las primeras horas del viernes. Por







Se registran las primeras demoras en la Ruta 2.

La autopista Buenos Aires–La Plata amaneció este viernes con un flujo vehicular considerable en dirección a la provincia, pese a tratarse de un día no laborable. Comenzó así de esta manera el éxodo por el fin de semana largo de noviembre, que generará la movilización de turistas a lo largo y ancho de la Argentina.

El panorama en el peaje de Hudson muestra un tránsito que, a primera vista, se desplaza con fluidez gracias a la amplitud del sector y a los 15 carriles habilitados. Sin embargo, esa situación cambia apenas los conductores superan las barreras: allí comienza el ingreso al ramal Gutiérrez, donde los 15 carriles se reducen a solo cuatro, generando el primer gran cuello de botella de la jornada.

Además, desde Vialidad de la provincia de Buenos Aires informaron que rige una restricción al tránsito pesado sentido a la Costa Atlántica durante el jueves 20 y viernes 21, de 06:00 a 14:00 y, sentido a CABA el lunes 24 de las 14:00 a las 23:59.

RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO PESADO



Sentido a Costa Atlántica

Jueves 20 de 18:00 a 23:59 hs

Viernes 21 de 06:00 hs a 14:00 hs



Sentido a CABA

Lunes 24 de 14:00 hs a 23:59 hs.@AlertasTransito @NicolasWaisman @ernestoarriaga @provincia1270 @jotaleonetti @RED92cadadiamas pic.twitter.com/r99kvCHbTK — Vialidad Bs. As. (@VialidadBA) November 20, 2025 Desde el peaje de Hudson, el periodista Alejandro Moreyra informó para la pantalla de C5N que el caudal actual ronda entre 90 y 100 vehículos por minuto, una cifra considerable, pero muy lejos de los picos registrados en otros fines de semana largos, cuando llegaron a circular hasta 2.100 vehículos por minuto entre las 5 y las 7 de la mañana. "Lo que no vemos son controles de la Policía bonaerense a la salida del peaje", añadió.

Desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) informaron que en Autovía 2 y Ruta 11 el tránsito se encuentra intenso en sentido a la Costa Atlántica.