España: masivo acampe en el centro de Madrid contra la crisis habitacional

Cientos de personas pasaron la noche en la icónica Puerta del Sol en protesta por el desalojo de Maricarmen, quien debió dejar la vivienda que alquiló durante siete décadas. El Gobierno prepara un nuevo decreto sobre vivienda para el martes.

España: cientos de personas acampan en la Puerta del Sol contra la crisis habitacional tras el desalojo de una mujer de 70 años

Cientos de personas acampan desde la noche del sábado en la Puerta del Sol, en Madrid, para reclamar medidas frente a la crisis habitacional y protestar por el desalojo de Maricarmen , una mujer que tuvo que abandonar el departamento que alquiló durante 70 años.

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La movilización fue impulsada tras el desalojo y, según explicó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, los manifestantes tienen previsto permanecer en el lugar hasta alcanzar una serie de objetivos vinculados con las políticas de vivienda.

“Hay un clamor social para que haya vidas dignas y para que las ancianas se mueran en paz en su casa y no haya ninguna Maricarmen más” , sostuvo Del Río. La dirigente aclaró que, pese a la continuidad de la protesta, no se trata de una acampada indefinida.

La concentración generó un enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno. El Ayuntamiento reclamó que se restablezca la normalidad en la Puerta del Sol y responsabilizó al organismo estatal por permitir la instalación de los manifestantes.

En un comunicado, el gobierno municipal cuestionó el operativo policial y pidió explicaciones sobre el retiro de efectivos de la Policía Nacional cuando comenzaron los asentamientos. Además, calificó la acampada como “ilegal” y recordó el antecedente de las protestas del 15M de 2011, cuando, según el Ayuntamiento, los desalojos fueron coordinados por la Delegación del Gobierno.

El Ayuntamiento también sostuvo que el mantenimiento del orden público durante las movilizaciones corresponde a la Delegación del Gobierno y reclamó conocer si la retirada de los agentes respondió a una orden directa de ese organismo.

Yolanda Díaz respaldó la protesta

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunció a favor de la movilización durante su participación en la Fiesta del Partido Comunista de España (PCE), en Madrid.

Díaz pidió que el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros tiene previsto tratar el martes 29 de septiembre incluya medidas contra los grandes fondos de inversión. La dirigente de Sumar advirtió que el Ejecutivo no respaldará “cualquier real decreto” y reclamó una regulación que limite la actuación de los llamados fondos buitre.

“Bienvenida la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más”, expresó ante los asistentes al encuentro. Además, sostuvo que los desalojos de personas vulnerables sin una alternativa habitacional vulneran derechos humanos.

La vicepresidenta reclamó que la futura norma incremente la protección de los inquilinos y planteó que su tratamiento en el Congreso obligue a los partidos de derecha a fijar una posición sobre las medidas destinadas a regular el mercado de alquileres y la actividad de los grandes inversores.