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Así es el bolso Birkin de Hermés que Georgina Rodríguez lució de forma única: ¿cuánto cuesta?

La modelo española volvió a llamar la atención con un look que combinó prendas deportivas y una de las carteras más exclusivas de Hermès.

Georgina Rodríguez sorprendió con una Birkin de Hermès durante una producción de fotos con un look de inspiración deportiva.

Georgina Rodríguez sorprendió con una Birkin de Hermès durante una producción de fotos con un look de inspiración deportiva.

  • Cómo es el bolso Birkin que lució Georgina Rodríguez
  • Cuánto cuesta una cartera Birkin de Hermès
  • Qué características tiene el exclusivo modelo
  • Por qué las Birkin son tan codiciadas
  • Cuál fue la Birkin que alcanzó un precio récord en una subasta

Así es el bolso Birkin de Hermés que Georgina Rodríguez lució de forma única: la pareja de Cristiano Ronaldo combinó un conjunto deportivo con una de las carteras más exclusivas de la reconocida firma francesa. ¿cuánto cuesta?

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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La figura de la moda volvió a captar la atención de sus seguidores con uno de sus looks. La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo presentó una nueva propuesta de su marca de moda, Mimoa, y eligió para la ocasión un conjunto de estilo deportivo que combinó con accesorios de lujo.

El detalle que más llamó la atención fue la cartera que llevó: una Birkin negra de Hermès confeccionada en piel de cocodrilo, uno de los modelos más exclusivos y codiciados de la firma francesa.

El look de Georgina Rodríguez con la cartera Birkin

Para presentar las novedades de Mimoa, Georgina Rodríguez apostó por un conjunto negro de inspiración sporty glam. El atuendo estuvo compuesto por un top strapless, un cárdigan y calzas tipo biker con franjas blancas en los laterales. La empresaria sumó un toque sofisticado con unas ballerinas de satén rosa pastel de Miu Miu. Como complemento, eligió la exclusiva Birkin de Hermès, que se destacó por su color negro y su acabado de piel de cocodrilo.

El estilismo se completó con una gargantilla con brillantes, anteojos de sol con marco de carey, el cabello recogido y un maquillaje en tonos neutros, con labios nude. De esta manera, Georgina combinó prendas de inspiración deportiva con accesorios de firmas de lujo. Los bolsos Birkin se encuentran entre los accesorios más exclusivos del mundo. Los modelos confeccionados con cueros tradicionales pueden partir de los 10.000 dólares, mientras que algunas versiones de pieles exóticas y ediciones especiales pueden alcanzar valores de cientos de miles de dólares.

En determinados casos, las piezas más exclusivas pueden llegar a superar el millón de dólares, especialmente cuando se trata de modelos únicos o con piedras preciosas. La Birkin fue creada por Hermès en homenaje a la actriz y cantante Jane Birkin. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los objetos más buscados dentro del mundo de la moda. Una de las particularidades de estos bolsos es su disponibilidad limitada. La marca suele ofrecer determinados modelos a clientes frecuentes y, en algunos casos, los compradores no pueden elegir libremente el color o el tamaño de la cartera que les presentan.

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