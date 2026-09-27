IR A
IR A

El look de Hailey Bieber y Kendall Jenner: así es el peinado con diadema en zigzag

El accesorio volvió a aparecer entre los looks de distintas famosas y suma una opción diferente para llevar el pelo.

El peinado con diadema en zigzag

El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber.

Vogue
  • La diadema en zigzag vuelve con fuerza en 2026.
  • Varias famosas ya incorporaron este accesorio retro a sus looks.
  • Se puede usar con distintos peinados y estilos.
  • Su regreso adapta una tendencia de los 90 a la moda actual.

Las modas suelen encontrar la manera de regresar, aunque lo hagan con algunos cambios respecto de la época en la que fueron furor. Esto también pasa con los peinados y los accesorios para el pelo, que cada tanto recuperan estilos de décadas anteriores. En 2026, una de esas tendencias tiene inspiración directa en los años 90 y ya forma parte de los looks de algunas famosas.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
Te puede interesar:

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

La diadema en zigzag es uno de esos accesorios que quedaron asociados a la estética noventera y que ahora vuelven a aparecer. Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid y Dylan Sprouse fueron algunas de las figuras que la incorporaron a sus looks. Con su diseño particular, el accesorio suma un detalle retro sin necesidad de modificar demasiado el peinado.

Hailey Bieber luciendo un peinado con una diadema en zigzag.

Hailey Bieber luciendo un peinado con una diadema en zigzag.

El regreso de esta tendencia también muestra cómo las referencias del pasado pueden adaptarse a estilos actuales. En lugar de copiar exactamente los looks de los 90, la diadema puede combinarse con distintas prendas y formas de llevar el pelo. Así, un accesorio que alguna vez fue típico de otra época encuentra una nueva forma de incorporarse a la moda de 2026.

Como es el look de peinado que Hailey Bieber y Kendall Jenner vuelven a poner de moda

Una de las principales ventajas de la diadema en zigzag es que no requiere demasiado trabajo para usarla. Puede colocarse directamente sobre el pelo y convertirse en el detalle principal del peinado. Esto permite armar un look diferente sin pasar demasiado tiempo frente al espejo ni hacer una preparación complicada.

Además, existen varias maneras de llevarla según el estilo que se busque. El pelo puede quedar suelto, recogerse en una coleta, combinarse con ondas suaves o incluso acompañar un rodete relajado. De esta manera, el mismo accesorio puede adaptarse tanto a una propuesta informal como a un look más armado.

Bella Hadid, otra modelo que se sumó a la tendencia de la diadema en zigzag.

Bella Hadid, otra modelo que se sumó a la tendencia de la diadema en zigzag.

El regreso de la diadema zigzag recupera así uno de los códigos más reconocibles de la estética de los 90, pero con una mirada actual. Su facilidad para combinarse con diferentes peinados explica por qué vuelve a encontrar lugar entre las tendencias. Una forma simple de sumar un toque retro sin que el resultado pierda el aire moderno.

Noticias relacionadas

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

últimas noticias

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Hace 9 minutos
Rolando Figueroa defendió con cifras la economía de Neuquén.

Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

Hace 20 minutos
España: cientos de personas acampan en la Puerta del Sol contra la crisis habitacional tras el desalojo de una mujer de 70 años

España: masivo acampe en el centro de Madrid contra la crisis habitacional

Hace 45 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 58 minutos
Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Hace 1 hora