El look de Hailey Bieber y Kendall Jenner: así es el peinado con diadema en zigzag El accesorio volvió a aparecer entre los looks de distintas famosas y suma una opción diferente para llevar el pelo. Agregar C5N en









El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber. Vogue

La diadema en zigzag vuelve con fuerza en 2026.

Varias famosas ya incorporaron este accesorio retro a sus looks.

Se puede usar con distintos peinados y estilos.

Su regreso adapta una tendencia de los 90 a la moda actual. Las modas suelen encontrar la manera de regresar, aunque lo hagan con algunos cambios respecto de la época en la que fueron furor. Esto también pasa con los peinados y los accesorios para el pelo, que cada tanto recuperan estilos de décadas anteriores. En 2026, una de esas tendencias tiene inspiración directa en los años 90 y ya forma parte de los looks de algunas famosas.

La diadema en zigzag es uno de esos accesorios que quedaron asociados a la estética noventera y que ahora vuelven a aparecer. Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid y Dylan Sprouse fueron algunas de las figuras que la incorporaron a sus looks. Con su diseño particular, el accesorio suma un detalle retro sin necesidad de modificar demasiado el peinado.

Hailey Bieber luciendo un peinado con una diadema en zigzag. Redes sociales El regreso de esta tendencia también muestra cómo las referencias del pasado pueden adaptarse a estilos actuales. En lugar de copiar exactamente los looks de los 90, la diadema puede combinarse con distintas prendas y formas de llevar el pelo. Así, un accesorio que alguna vez fue típico de otra época encuentra una nueva forma de incorporarse a la moda de 2026.

Como es el look de peinado que Hailey Bieber y Kendall Jenner vuelven a poner de moda Una de las principales ventajas de la diadema en zigzag es que no requiere demasiado trabajo para usarla. Puede colocarse directamente sobre el pelo y convertirse en el detalle principal del peinado. Esto permite armar un look diferente sin pasar demasiado tiempo frente al espejo ni hacer una preparación complicada.

Además, existen varias maneras de llevarla según el estilo que se busque. El pelo puede quedar suelto, recogerse en una coleta, combinarse con ondas suaves o incluso acompañar un rodete relajado. De esta manera, el mismo accesorio puede adaptarse tanto a una propuesta informal como a un look más armado.