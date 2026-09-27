27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Merlo, entre las 3 ciudades más seguras del Conurbano bonaerense

Según un informe del Ministerio de Seguridad Nacional correspondiente a 2025, Vicente López, Merlo y Hurlingham registraron la menor cantidad de hechos. Ezeiza, Lanús y Avellaneda quedaron en el otro extremo del ranking.

Por
Merlo

Merlo, entre las tres ciudades más seguras del Conurbano según un estudio del Ministerio de Seguridad Nacional.

Municipalidad de Merlo

Los niveles de delito en el Conurbano bonaerense muestran diferencias importantes entre los 24 municipios que integran el Gran Buenos Aires. Según un informe oficial de 2025, Vicente López, Merlo y Hurlingham registraron la menor cantidad de hechos. Ezeiza, Lanús y Avellaneda quedaron en el otro extremo del ranking.

Los usuarios comenzaron a compartir las imágenes impactantes en redes sociales.
Te puede interesar:

Feroz incendio en el puerto de Olivos: trabajaron varias dotaciones de bomberos

Así surge de los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permiten comparar la cantidad de delitos registrados en cada partido en relación con su población.

Mientras algunos distritos registraron menos de 2000 hechos cada 100.000 habitantes durante 2025, otros superaron los 3000.

El relevamiento no se limita a robos. Incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.

El ránking de los municipios del Conurbano según la cantidad de delitos cada 100 mil habitantes

El municipio con la menor tasa de delitos fue Vicente López, con 1765 hechos cada 100.000 habitantes. Le siguieron Merlo (1946), Hurlingham (1951), San Miguel (2022) y La Matanza (2093).

En el otro extremo aparece Ezeiza, que registró la tasa más alta entre los 24 partidos analizados, con 3233 delitos cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron Lanús (3043), Avellaneda (2944), General San Martín (2886) y Morón (2841).

  1. Vicente López
  2. Merlo
  3. Hurlingham
  4. San Miguel
  5. La Matanza
  6. Florencio Varela
  7. Tigre
  8. San Fernando
  9. Moreno
  10. San Isidro
  11. Quilmes
  12. Lomas de Zamora
  13. Tres de Febrero
  14. Berazategui
  15. Almirante Brown
  16. Ituzaingó
  17. Malvinas Argentinas
  18. José C. Paz
  19. Esteban Echeverría
  20. Morón
  21. General San Martín
  22. Avellaneda
  23. Lanús
  24. Ezeiza

El caso de Merlo: cámaras para la resolución de delitos

Merlo observa una tasa muy alta en la resolución de los delitos comparándolos con el resto de la región. Eso tiene una explicación: las más de 9.000 cámaras de vigilancia que están estratégicamente ubicadas a lo largo de los 174 (km2) donde habitan cerca de 700.000 habitantes.

Merlo quedó segundo en la tasa general, con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes. El municipio de Gustavo Menéndez apuesta a su Centro de Monitoreo, que visualizan esas 9.000 cámaras, a una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana y a la articulación con la Policía.

El Centro de Monitoreo de Merlo permite hacer seguimiento a las 9.000 cámaras del municipio.

El Centro de Monitoreo de Merlo permite hacer seguimiento a las 9.000 cámaras del municipio.

El promedio para todo el Conurbano fue de 2378 delitos cada 100.000 habitantes. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel y otros 12 lo superaron.

Qué pasó con los motochorros en 2026

Otro informe oficial permite observar qué ocurrió este año con una modalidad específica: los robos cometidos por motochorros. Los datos de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense comparan los hechos registrados entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2026 con el mismo período de 2025. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, los casos aumentaron 23,54%, al pasar de 15.322 a 18.929.

Sin embargo, la evolución fue muy distinta según el distrito. Entre los partidos del Conurbano incluidos en el relevamiento, Vicente López registró la mayor caída porcentual, con una baja del 32,76%, al pasar de 58 a 39 casos.

También se registraron descensos en Hurlingham (-26,47%), Tres de Febrero (-24,12%), Malvinas Argentinas (-21,68%) y San Miguel (-19,72%).

El informe detalla los hechos con motochorros en el Conurbano.

El informe detalla los hechos con motochorros en el Conurbano.

En otros municipios ocurrió lo contrario. San Fernando tuvo un incremento del 250%, aunque sobre una base baja, al pasar de 10 a 35 hechos. También aumentaron los casos en José C. Paz (161,63%), Florencio Varela (54,20%), Quilmes (35,54%), Lanús (32,81%), Esteban Echeverría (28,73%) y San Martín (25,15%), entre otros.

Los dos indicadores corresponden a períodos y universos diferentes: el primero mide la tasa general de delitos de cada partido durante 2025, mientras que el segundo compara específicamente los eventos de motochorros registrados hasta agosto de 2026. Por eso, los datos permiten observar distintas dimensiones de la inseguridad, pero no deben leerse como una comparación directa entre ambos rankings.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del GBA.

Vicente López, Merlo y Hurlingham son los municipios más seguros del conurbano bonaerense

Acceder a un contrato de alquiler se convirtió en un obstáculo infranqueable para miles de familias trabajadoras.

"Mucho cobro de comisión ilegal": el drama de endeudarse para alquilar y la "ley del más fuerte" en las inmobiliarias

El andinista que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos.

Mendoza: hallaron sin vida a un andinista que desapareció en la zona de Vallecitos

Un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires propone alivianar el costo del alquiler para los inquilinos y con facilidades para propietarios

Alquileres en Buenos Aires: proponen reducir el gasto inicial para acceder a una vivienda

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión del video.

Un banquete de emojis: Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación para manejar de Mauro Icardi

El Gobierno busca garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.

Quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE durante la visita del papa León XIV

Rating Cero

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: Estoy feliz

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: "Estoy feliz"

Sabrina Rojas reconoció que desarmar su famlia fue el momento más difícil de su vida.
play

Sabrina Rojas confesó el momento más difícil de su vida: "Me costó un montón, uno tiene culpas"

Sofía Martínez y Diego Leuco tuvieron una relación de casi dos años con 10 meses de convivencia

Sofía Martínez reveló cómo fueron los reencuentros con Diego Leuco: "Te moviliza"

El peinado con diadema en zigzag, una nueva tendencia entre celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber.

El look de Hailey Bieber y Kendall Jenner: así es el peinado con diadema en zigzag

Georgina Rodríguez sorprendió con una Birkin de Hermès durante una producción de fotos con un look de inspiración deportiva.

Así es el bolso Birkin de Hermés que Georgina Rodríguez lució de forma única: ¿cuánto cuesta?

últimas noticias

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Hace 13 minutos
Rolando Figueroa defendió con cifras la economía de Neuquén.

Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

Hace 24 minutos
España: cientos de personas acampan en la Puerta del Sol contra la crisis habitacional tras el desalojo de una mujer de 70 años

España: masivo acampe en el centro de Madrid contra la crisis habitacional

Hace 49 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 1 hora
Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Hace 1 hora