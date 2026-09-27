Merlo, entre las 3 ciudades más seguras del Conurbano bonaerense

Según un informe del Ministerio de Seguridad Nacional correspondiente a 2025, Vicente López, Merlo y Hurlingham registraron la menor cantidad de hechos. Ezeiza, Lanús y Avellaneda quedaron en el otro extremo del ranking.

Merlo, entre las tres ciudades más seguras del Conurbano según un estudio del Ministerio de Seguridad Nacional.

Los niveles de delito en el Conurbano bonaerense muestran diferencias importantes entre los 24 municipios que integran el Gran Buenos Aires. Según un informe oficial de 2025, Vicente López, Merlo y Hurlingham registraron la menor cantidad de hechos . Ezeiza, Lanús y Avellaneda quedaron en el otro extremo del ranking.

Así surge de los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación , que permiten comparar la cantidad de delitos registrados en cada partido en relación con su población.

Mientras algunos distritos registraron menos de 2000 hechos cada 100.000 habitantes durante 2025, otros superaron los 3000 .

El relevamiento no se limita a robos. Incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.

El municipio con la menor tasa de delitos fue Vicente López, con 1765 hechos cada 100.000 habitantes . Le siguieron Merlo (1946), Hurlingham (1951) , San Miguel (2022) y La Matanza (2093).

En el otro extremo aparece Ezeiza, que registró la tasa más alta entre los 24 partidos analizados, con 3233 delitos cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron Lanús (3043), Avellaneda (2944), General San Martín (2886) y Morón (2841).

Vicente López Merlo Hurlingham San Miguel La Matanza Florencio Varela Tigre San Fernando Moreno San Isidro Quilmes Lomas de Zamora Tres de Febrero Berazategui Almirante Brown Ituzaingó Malvinas Argentinas José C. Paz Esteban Echeverría Morón General San Martín Avellaneda Lanús Ezeiza

El caso de Merlo: cámaras para la resolución de delitos

Merlo observa una tasa muy alta en la resolución de los delitos comparándolos con el resto de la región. Eso tiene una explicación: las más de 9.000 cámaras de vigilancia que están estratégicamente ubicadas a lo largo de los 174 (km2) donde habitan cerca de 700.000 habitantes.

Merlo quedó segundo en la tasa general, con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes. El municipio de Gustavo Menéndez apuesta a su Centro de Monitoreo, que visualizan esas 9.000 cámaras, a una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana y a la articulación con la Policía.

El Centro de Monitoreo de Merlo permite hacer seguimiento a las 9.000 cámaras del municipio.

El promedio para todo el Conurbano fue de 2378 delitos cada 100.000 habitantes. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel y otros 12 lo superaron.

Qué pasó con los motochorros en 2026

Otro informe oficial permite observar qué ocurrió este año con una modalidad específica: los robos cometidos por motochorros. Los datos de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense comparan los hechos registrados entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2026 con el mismo período de 2025. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, los casos aumentaron 23,54%, al pasar de 15.322 a 18.929.

Sin embargo, la evolución fue muy distinta según el distrito. Entre los partidos del Conurbano incluidos en el relevamiento, Vicente López registró la mayor caída porcentual, con una baja del 32,76%, al pasar de 58 a 39 casos.

También se registraron descensos en Hurlingham (-26,47%), Tres de Febrero (-24,12%), Malvinas Argentinas (-21,68%) y San Miguel (-19,72%).

El informe detalla los hechos con motochorros en el Conurbano. Superintendencia de Análisis Criminal PBA

En otros municipios ocurrió lo contrario. San Fernando tuvo un incremento del 250%, aunque sobre una base baja, al pasar de 10 a 35 hechos. También aumentaron los casos en José C. Paz (161,63%), Florencio Varela (54,20%), Quilmes (35,54%), Lanús (32,81%), Esteban Echeverría (28,73%) y San Martín (25,15%), entre otros.

Los dos indicadores corresponden a períodos y universos diferentes: el primero mide la tasa general de delitos de cada partido durante 2025, mientras que el segundo compara específicamente los eventos de motochorros registrados hasta agosto de 2026. Por eso, los datos permiten observar distintas dimensiones de la inseguridad, pero no deben leerse como una comparación directa entre ambos rankings.