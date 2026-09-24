El subte tendrá un aumento del 3,6% en octubre: cuánto costará el boleto

La medida fue oficializada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comenzará a regir desde el jueves 1. En lo que va del año, acumula un incremento del 50,66%.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento del 3,6% a partir de octubre en el subte , lo que representará un golpe al bolsillo a todos los usuarios que viajen en este medio de transporte.

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El incremento, que comenzará a regir a partir del jueves 1 , hará que el boleto supere los $1.800, mientras el pasaje del premetro pasará a costar casi $700, medida que se decidió mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño, en línea con el último dato de inflación disponible más dos puntos adicionales.

Con esta nueva suba en la tarifa, el subterráneo acumula un incremento de 50,66% en lo que va del año 2026 , muy por encima de la inflación del mismo período (33,5%).

De acuerdo a lo que se determinó en la resolución publicada en el Boletín Oficial, la tarifa del subte pasará de $1.753 a $1.817. Por su parte, se aclaró que para los beneficiarios de la Tarifa Social, el billete será de $635,95.

En tanto, el boleto estudiantil llegará a $254,38. En el caso del premetro, el pasaje será de $635,95.

Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2.541,10 para el subte y de $1.011,16, para el premetro.

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE

Pese a que en el último tiempo se estipularon varios aumentos en el transporte público, el Gobierno no actualizó el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

Frente a un nuevo incremento, la duda de los usuarios es saber de cuánto es "la deuda momentánea" de la tarjeta para poder viajar y tener en cuenta el margen en caso de no llegar a las combinaciones de transporte.

Hasta el momento, el monto no se movió de lo que viene siendo en los últimos meses y se mantiene en -$1.200 tanto en colectivos, subtes y transporte fluvial. Por lo que, con esta suba a los usuarios no le alcanzará para cubrir un segundo pasaje.