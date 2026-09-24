24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El subte tendrá un aumento del 3,6% en octubre: cuánto costará el boleto

La medida fue oficializada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comenzará a regir desde el jueves 1. En lo que va del año, acumula un incremento del 50,66%.

Por
A partir del 1 de octubre el boleto del subte costará $1817.

A partir del 1 de octubre el boleto del subte costará $1817.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento del 3,6% a partir de octubre en el subte, lo que representará un golpe al bolsillo a todos los usuarios que viajen en este medio de transporte.

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 
Te puede interesar:

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

El incremento, que comenzará a regir a partir del jueves 1, hará que el boleto supere los $1.800, mientras el pasaje del premetro pasará a costar casi $700, medida que se decidió mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño, en línea con el último dato de inflación disponible más dos puntos adicionales.

Con esta nueva suba en la tarifa, el subterráneo acumula un incremento de 50,66% en lo que va del año 2026, muy por encima de la inflación del mismo período (33,5%).

Cuánto costará el boleto del subte a partir del 1° de octubre

De acuerdo a lo que se determinó en la resolución publicada en el Boletín Oficial, la tarifa del subte pasará de $1.753 a $1.817. Por su parte, se aclaró que para los beneficiarios de la Tarifa Social, el billete será de $635,95.

En tanto, el boleto estudiantil llegará a $254,38. En el caso del premetro, el pasaje será de $635,95.

Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2.541,10 para el subte y de $1.011,16, para el premetro.

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE

Pese a que en el último tiempo se estipularon varios aumentos en el transporte público, el Gobierno no actualizó el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

Frente a un nuevo incremento, la duda de los usuarios es saber de cuánto es "la deuda momentánea" de la tarjeta para poder viajar y tener en cuenta el margen en caso de no llegar a las combinaciones de transporte.

Hasta el momento, el monto no se movió de lo que viene siendo en los últimos meses y se mantiene en -$1.200 tanto en colectivos, subtes y transporte fluvial. Por lo que, con esta suba a los usuarios no le alcanzará para cubrir un segundo pasaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno busca garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.

Quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE durante la visita del papa León XIV

A 50 años de La noche de los lápices, la lucha por el acceso a la educación pública sigue vigente en las calles.

A 50 años de La Noche de los Lápices, cuál es la situación del boleto estudiantil en la actualidad

La pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

El EMAE mide mes a mes cómo se mueve la producción y el trabajo delos distintos sectores del país.

La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio 2026

Surtidor de nafta en una estación de servicio.

Naftas y gasoil: llenar el tanque cuesta 5% más y obliga al Gobierno a revisar sus estrategias de contención

el dolar se mantiene estable pese a la caida de los bonos y el avance del riesgo pais

El dólar se mantiene estable pese a la caída de los bonos y el avance del riesgo país

Rating Cero

Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli

La falta de autorización en el sitio que eligieron obligó a suspender el proyecto antes de que pudiera concretarse.

Levantaron un programa conducido por una figura: el motivo por el que no lo habilitaron

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..."

últimas noticias

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

Hace menos de un minuto
Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

Hace 34 minutos
play
El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

Hace 39 minutos
La pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

Hace 40 minutos
La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Hace 1 hora