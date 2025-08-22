El Gobierno bonaerense anunció que Independiente no podrá jugar en su estadio contra Platense

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en diálogo con Radio 10. El Rojo deberá ejercer la localía en otra cancha contra el Calamar, por la fecha 6 del torneo Clausura, pautado para el domingo a las 20.30.

Tras el escándalo por los disturbios ante la U. de Chile, la Provincia determinó que Independiente no jugará en el estadio Libertadores de América ante Platense, partido pactado para el domingo 20.30.

"Ayer estuvimos con el gobernador recibiendo una delegación de nuestro país hermano de Chile, donde estuvo el ministro del Interior, estuvo el embajador y varios miembros de cancillería" , contó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sobre la movida jornada de jueves.

Luego relató que el embajador llegó a la madrugada en el día del partido y estuvo con el fiscal Mariano Zitto, nosotros lo asistimos para que viera junto con la cónsul. En tanto, Alonso agregó que estuvieron en contacto con las personas detenidas y también visitaron el hospital.

En diálogo con Radio 10, el titular de la cartera de seguridad confirmó que Independiente no podrá jugar contra Platense el domingo a las 20.30 por la fecha 6 del Torneo Clausura. "El fiscal pidió la clausura del estadio porque además ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna así que va a haber pericias".

Los hinchas de Independiente que estuvieron involucrados serán detenidos una vez que sean identificados en su totalidad.

Sobre los hinchas que fueron detenidos, Alonso afirmó que "quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo másprobable es que vuelvan a Chile y que siga la causa judicial en su país".

En el caso de los hinchas de Independiente, el Ministro contó: "Tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron en la tribuna y en particular están identificados los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio". Además agregó que todos tendrán "prohibición al estadio".

En cuanto a la responsabilidad que le cabe a cada parte, indicó que "hay gente que tiene que rendir cuentas, ¿no? Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo".

Independiente Universidad de Chile incidentes Los hinchas de U. de Chile continuarán con la causa en su país. Agencia EFE

En ese sentido, cargó contra el ente sudamericano e indicó que "son decisiones que tomó el coordinador de la CONMEBOL. Tres veces le dijo la Policía y la Aprevide que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender y digamos si nosotros hubiéramos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo, la gente bajaba de la tribuna y no hubiera pasado nada de lo que pasó".

"Esto es muy importante porque como yo siempre digo, después salen con la pasión del fútbol, pero el espectáculo no se puede detener. Hubo tres advertencias a la Conmebol y no las escucharon. Es más, lo que ellos sugerían era que subiera la infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena", concluyó.

Como sigue el estado de salud de los hinchas hospitalizados

De acuerdo con lo que informó Mariela López Brown desde el hospital Fiorito, tras la actualización del parte médico, Gonzalo Alfaro permanece internado en terapia intensiva con traumatismo craneoencefálico grave, por lo que su pronóstico es reservado. Además, se mantiene con respiración mecánica y falla renal. Su condición clínica no cambió respecto del día anterior.

Jaime Mora, en tanto, se encuentra con traumatismo de cráneo con hundimiento. Permanece estable con collar cervical, va a ser reevaluado durante este viernes.