22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno bonaerense anunció que Independiente no podrá jugar en su estadio contra Platense

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en diálogo con Radio 10. El Rojo deberá ejercer la localía en otra cancha contra el Calamar, por la fecha 6 del torneo Clausura, pautado para el domingo a las 20.30.

Por

Independiente no jugará en su cancha.

Tras el escándalo por los disturbios ante la U. de Chile, la Provincia determinó que Independiente no jugará en el estadio Libertadores de América ante Platense, partido pactado para el domingo 20.30.

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.
Te puede interesar:

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

"Ayer estuvimos con el gobernador recibiendo una delegación de nuestro país hermano de Chile, donde estuvo el ministro del Interior, estuvo el embajador y varios miembros de cancillería", contó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sobre la movida jornada de jueves.

Luego relató que el embajador llegó a la madrugada en el día del partido y estuvo con el fiscal Mariano Zitto, nosotros lo asistimos para que viera junto con la cónsul. En tanto, Alonso agregó que estuvieron en contacto con las personas detenidas y también visitaron el hospital.

Independiente vs U. de Chile
Los hinchas de Independiente que estuvieron involucrados serán detenidos una vez que sean identificados en su totalidad.

Los hinchas de Independiente que estuvieron involucrados serán detenidos una vez que sean identificados en su totalidad.

En diálogo con Radio 10, el titular de la cartera de seguridad confirmó que Independiente no podrá jugar contra Platense el domingo a las 20.30 por la fecha 6 del Torneo Clausura. "El fiscal pidió la clausura del estadio porque además ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna así que va a haber pericias".

Javier Alonso dio detalles sobre la situación judicial de los imputados

Sobre los hinchas que fueron detenidos, Alonso afirmó que "quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo másprobable es que vuelvan a Chile y que siga la causa judicial en su país".

Embed

En el caso de los hinchas de Independiente, el Ministro contó: "Tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron en la tribuna y en particular están identificados los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio". Además agregó que todos tendrán "prohibición al estadio".

En cuanto a la responsabilidad que le cabe a cada parte, indicó que "hay gente que tiene que rendir cuentas, ¿no? Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo".

Independiente Universidad de Chile incidentes
Los hinchas de U. de Chile continuarán con la causa en su país.

Los hinchas de U. de Chile continuarán con la causa en su país.

En ese sentido, cargó contra el ente sudamericano e indicó que "son decisiones que tomó el coordinador de la CONMEBOL. Tres veces le dijo la Policía y la Aprevide que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender y digamos si nosotros hubiéramos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo, la gente bajaba de la tribuna y no hubiera pasado nada de lo que pasó".

"Esto es muy importante porque como yo siempre digo, después salen con la pasión del fútbol, pero el espectáculo no se puede detener. Hubo tres advertencias a la Conmebol y no las escucharon. Es más, lo que ellos sugerían era que subiera la infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena", concluyó.

Como sigue el estado de salud de los hinchas hospitalizados

De acuerdo con lo que informó Mariela López Brown desde el hospital Fiorito, tras la actualización del parte médico, Gonzalo Alfaro permanece internado en terapia intensiva con traumatismo craneoencefálico grave, por lo que su pronóstico es reservado. Además, se mantiene con respiración mecánica y falla renal. Su condición clínica no cambió respecto del día anterior.

Jaime Mora, en tanto, se encuentra con traumatismo de cráneo con hundimiento. Permanece estable con collar cervical, va a ser reevaluado durante este viernes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria. 

Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei"

Jorge Taiana encabeza la lista de diputados nacionales del peronismo por la provincia de Buenos Aires.

Taiana, candidato a diputado: "Hay que reducir la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía"

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.

Gallardo cruzó a un periodista luego de la victoria de River: "Si eso esperabas, no perdimos..."

play

Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente

El penal definitivo que convierte en héroe a Armani.
play

Con sufrimiento y por penales, River superó a Libertad en el Monumental y se metió en cuartos de final

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 26 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 34 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 42 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 44 minutos
Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Hace 46 minutos