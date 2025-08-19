España, ante la peor ola de calor en décadas: más de 1.100 muertes y récord de incendios forestales Las autoridades confirmaron que la ola de calor extremo provocó más de 1.100 muertes en el último mes y arrasó con una superficie récord de bosques y tierras. Por







España ante la peor ola de calor en décadas: más de 1.100 muertes y récord de incendios forestales.

España atraviesa una de las olas de calor más intensas y prolongadas de su historia, con temperaturas que superaron en varias regiones los 40 grados durante varios días consecutivos y que derivaron en un saldo devastador: más de 1.100 muertes vinculadas a las altas temperaturas y un récord de superficie arrasada por incendios forestales, según confirmaron las autoridades sanitarias y ambientales.

Los datos oficiales marcan que, solo en el último mes, el impacto del calor extremo provocó un aumento significativo en la mortalidad, principalmente entre personas mayores y sectores vulnerables que no pudieron resistir las condiciones extremas. El Ministerio de Sanidad advirtió que la cifra podría seguir en aumento si las temperaturas no descienden en las próximas semanas.

Además de la pérdida de vidas humanas, el territorio español enfrenta una catástrofe ambiental. Los incendios forestales, potenciados por la sequía y el calor sofocante, arrasaron con más de 340.000 hectáreas de bosques y campos, una cifra que supera todos los registros previos y que deja en evidencia la fragilidad del ecosistema mediterráneo frente al cambio climático.

Ola de calor en España La magnitud del desastre llevó a la Unión Europea a activar sus mecanismos de asistencia y a coordinar el envío de brigadas y recursos para ayudar en el combate de las llamas. Varios países del continente se mostraron preocupados, ya que el fenómeno no se limita a España, sino que afecta a gran parte del sur de Europa con distintos grados de intensidad.

Organizaciones ambientales advirtieron que la ola de calor y los incendios son una manifestación clara de los efectos del cambio climático, que en la región mediterránea se expresan con fenómenos cada vez más extremos y frecuentes. Según expertos del Observatorio Europeo del Clima, el verano de 2025 podría marcar un punto de inflexión en la forma en que los países de la región deben prepararse para enfrentar estos episodios.

Los daños materiales también son incalculables: miles de viviendas debieron ser evacuadas, cientos de familias perdieron sus bienes y comunidades rurales enteras quedaron aisladas por la propagación de las llamas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reconoció que será necesario destinar fondos extraordinarios para asistir a los damnificados y para la recuperación de las zonas afectadas. Pedro Sánchez En paralelo, la crisis climática abrió un fuerte debate político en el país. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas de adaptación y prevención más contundentes, sectores opositores cuestionaron la falta de previsión y aseguraron que los planes de emergencia no estuvieron a la altura de la magnitud del desastre. España, que en años anteriores ya había sufrido veranos complicados, enfrenta ahora uno de los mayores desafíos de su historia reciente, con un escenario que combina emergencia sanitaria, ambiental y social, y que obliga a repensar las políticas públicas frente a un fenómeno que amenaza con repetirse cada vez con mayor frecuencia.