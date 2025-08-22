22 de agosto de 2025 Inicio
Paro de controladores aéreos que afecta a vuelos de la región: a qué hora empieza y hasta cuándo se extiende

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) confirmó el cronograma de medidas de fuerza, luego del fracaso de las negociaciones paritarias. Quedan exceptuadas las operaciones de emergencia y sanitarias.

Paro de controladores aéreos desde las 13.

Luego de haberlo adelantado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad da la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los trabajadores aeronáuticos, confirmó el paro de controladores aéreos que comenzará este viernes y se extenderá hasta fin de mes luego del fracaso de las negociaciones paritarias.

Fentanilo contaminado: la Justicia ordenó 14 nuevos allanamientos

Los vuelos en los aeropuertos de la región serán afectados por las medidas de fuerza y desde el sindicato remarcaron que esto solo afectará en los despegues, ya que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, estatales y de búsqueda y rescate.

Durante los horarios de paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, ni se autorizarán movimientos de aeronaves y vehículos en tierra. Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros consultar en las páginas oficiales de cada una de las aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

Controladores aéreos - paro

Por el paro, los controladores aéreos publicaron un cronograma con días y horarios en los que desarrollarán un cese de actividades con el fin de que, a pesar de ser un reclamo, no afecte de manera sorpresiva a los usuarios.

En plan contempla restricciones el viernes 22 desde las 13 hasta las 16, pero también de 19 a 22. El domingo 24 se repiten los mismos horarios y el martes 26 será de 7 a 10 y de 14 a 17. El jueves 28 el paro será de 13 a 16 y el sábado 30 de agosto de 13 a 16 y de 19 a 22.

El gremio tiene más de 1.000 afiliados distribuidos en los 54 aeródromos y aeropuertos que están en funcionamiento en todo el país, además de cinco centros regionales de control de área, y abarca tanto a controladores aéreos como a otros trabajadores del área técnica, que dependen de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una empresa del Estado.

Las aerolíneas advirtieron a los pasajeros por probables reprogramaciones. El grupo LATAM emitió un comunicado en el que informó que "debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto".

Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa", agregó la compañía, que además recomendó a los pasajeros "revisar el estado de su vuelo periódicamente".

