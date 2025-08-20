¿El fin de la ciclogénesis? A qué hora deja de llover en Buenos Aires

20 de agosto de 2025 Inicio
Las lluvias se mantendrán hasta la tarde y volverán el viernes 22 de agosto. Luciano Thieberger

Las lluvias continúan sobre Buenos Aires y alrededores, el sistema de baja presión llamado ciclogénesis se está retirando lentamente del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido para el resto de la semana, y anunció cuándo se retirará el mal tiempo por completo.

Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. 
Tras el paso de la ciclogénesis, continúa la alerta meteorológica amarilla para Buenos Aires

El fenómeno de ciclogénesis, que afectó esta semana el centro y norte del país, comenzó a retirarse del territorio, aunque las lluvias persistentes durarán el resto de la jornada del miércoles hasta las primeras horas de la tarde.

Desde Meteored informaron que "se espera que el sistema continúe su desplazamiento hacia el sudeste, alejándose por la costa bonaerense hacia el Mar Argentino y posteriormente hacia el Océano Atlántico, manteniendo muy inestables las condiciones algunas horas más sobre el centro-este del territorio nacional".

Durante el miércoles 20 la temperatura se mantendrá en los 13° de mínima y 17° de máxima. En el pronóstico extendido publicado por el SMN, para el jueves 21 el cielo estará parcialmente despejado con una mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin embargo, el mal tiempo está previsto que retorne para la jornada del viernes 22 con chaparrones que se mantendrán durante todo el día.

CABA pronóstico 20-8-25

