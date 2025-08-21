Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y lluvia para nueve provincias de Argentina. El organismo detalló que para la jornada del jueves 21 de agosto se espera una serie de fenómenos acompañados por intensas precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
Tras el paso de la ciclogénesis que generó intensas lluvias y tormentas en el centro del país, el SMN informó que Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.
Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Mientras que el sur de la provincia de Chubut, se encuentra bajo alerta por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que el agua volverá después del mediodía del viernes 22 de agosto y se mantendrán hasta la tarde. Sin embargo, para el fin de semana mejorarán las condiciones meteorológicas y saldrá el sol, aunque se espera un descenso brusco de las temperaturas, con mínimas entre 5° y 9° entre el sábado y domingo