Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo Tras el paso de la ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por intensas precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. ¿Vuelve el mal tiempo?







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y lluvia para nueve provincias de Argentina. El organismo detalló que para la jornada del jueves 21 de agosto se espera una serie de fenómenos acompañados por intensas precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Tras el paso de la ciclogénesis que generó intensas lluvias y tormentas en el centro del país, el SMN informó que Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.

Nevadas en la cordillera de Mendoza y Neuquén (60-80 cm), y viento blanco (100 km/h).

Alerta por #viento (90 km/h), oeste de: Neuquén, NOA y Cuyo; y por zonda (75 km/h) en: Mendoza, San Juan y la precordillera del NOA.

Infohttps://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/GsJg2DiRYH — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 21, 2025 Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Mientras que el sur de la provincia de Chubut, se encuentra bajo alerta por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que el agua volverá después del mediodía del viernes 22 de agosto y se mantendrán hasta la tarde. Sin embargo, para el fin de semana mejorarán las condiciones meteorológicas y saldrá el sol, aunque se espera un descenso brusco de las temperaturas, con mínimas entre 5° y 9° entre el sábado y domingo

Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas Por viento Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya

Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.

Catamarca: Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle

La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

San Juan: toda la provincia.

Mendoza: toda la provincia.

Neuquén: Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas - Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo. Por lluvia Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.