Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

Tras el paso de la ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por intensas precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. ¿Vuelve el mal tiempo?

Nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y lluvia para nueve provincias de Argentina. El organismo detalló que para la jornada del jueves 21 de agosto se espera una serie de fenómenos acompañados por intensas precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Las lluvias se mantendrán hasta la tarde y volverán el viernes 22 de agosto. 
Tras el paso de la ciclogénesis que generó intensas lluvias y tormentas en el centro del país, el SMN informó que Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Mientras que el sur de la provincia de Chubut, se encuentra bajo alerta por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nevadas.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

En el pronóstico extendido, el SMN adelantó que el agua volverá después del mediodía del viernes 22 de agosto y se mantendrán hasta la tarde. Sin embargo, para el fin de semana mejorarán las condiciones meteorológicas y saldrá el sol, aunque se espera un descenso brusco de las temperaturas, con mínimas entre 5° y 9° entre el sábado y domingo

Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas

Por viento

  • Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Brand Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya
  • Salta: Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos -Brand Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
  • Catamarca: Brand Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle
  • La Rioja: Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • San Juan: toda la provincia.
  • Mendoza: toda la provincia.
  • Neuquén: Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas - Brand Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.
  • Río Negro:Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.

Por lluvia

  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
