Mapa de la ciclogénesis, hora por hora en vivo: cuándo lloverá más fuerte

El diluvio se extenderá a lo largo de todo el martes, mientras que se espera que el miércoles las tormentas se reconviertan en ráfagas de vientos que superarán los 70 km/h.

El SMN detalló hora por hora el desarrollo de la ciclogénesis.

Llegó la ciclogénesis a la zona del AMBA y gran parte del país, por lo que este martes habrá que salir con piloto y paraguas porque se espera un diluvio prácticamente incesante.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el momento más álgido de las lluvias será alrededor de las 11 de la mañana, cuando las precipitaciones golpearán con más fuerza hasta por lo menos las tres de la tarde.

Las tormentas, de acuerdo con el ente climático, se intensificarán notablemente hacia el mediodía, acompañadas de fuertes vientos del sector este, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora y ráfagas de 51 km/h.

Mapa de Buenos Aires

Ya para la tarde, entre las 13 y las 18, se pronostica que las lluvias se mantendrán moderadas, aunque el viento probablemente supere los 55 km/h sobre las 15. Para las siete de la tarde, se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente, pasando a ser débil hasta cesar cerca de la medianoche.

En lo que respecta al miércoles, la madrugada continuará teniendo algunas lluvias aisladas débiles, mientras que progresivamente comenzará a aumentar la velocidad y la fuerza del tiempo. Desde las 13, el cielo estará despejado y las ráfagas estarán casi sobre los 75 km/h y luego irá amainando hasta la noche, cuando se espera una noche tranquila y más templada.

