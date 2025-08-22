Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Diego Spagnuolo

Se llevan a cabo una veintena de procedimientos. En uno de los operativos realizados en Nordelta se hallaron sobres con unos u$s200 mil.

La justicia dispuso una veintena de allanamientos en la causa en la que se investiga una trama de corrupción, destapada por la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto mecanismo de pago de coimas y cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, que involucra a distintos funcionarios del Gobierno y que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular, pero no fue encontrado .

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Franco Picardi solicitó los allanamientos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina , que está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.

En uno de los allanamientos realizados en Nordelta se hallaron sobres con dólares (serían cerca de u$s200 mil) en un vehículo que pertenece a uno de los dueño del laboratorio Suizo Argentino. También fue secuestrado su teléfono celular.

Tras ordenar las medidas, se dispuso el secreto de sumario en la causa.

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios.

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo también menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones.