Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Diego Spagnuolo

Se llevan a cabo una veintena de procedimientos. En uno de los operativos realizados en Nordelta se hallaron sobres con unos u$s200 mil.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El extitular de ANDIS

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La justicia dispuso una veintena de allanamientos en la causa en la que se investiga una trama de corrupción, destapada por la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto mecanismo de pago de coimas y cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, que involucra a distintos funcionarios del Gobierno y que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad
Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular, pero no fue encontrado.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Franco Picardi solicitó los allanamientos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.

En uno de los allanamientos realizados en Nordelta se hallaron sobres con dólares (serían cerca de u$s200 mil) en un vehículo que pertenece a uno de los dueño del laboratorio Suizo Argentino. También fue secuestrado su teléfono celular.

Tras ordenar las medidas, se dispuso el secreto de sumario en la causa.

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios.

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo también menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones.

play

Cristina, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

El INTA, uno de los organismos afectados por la medida.

El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE y el INV

Gastón Morán. 

El Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán frente al Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

Carmen Álvarez Rivero.
play

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: "Reconozco que la frase fue desafortunada"

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

